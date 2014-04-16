پیکرتراشی؛ هنری جاودانه که رهسپار موزه ها می شود/ زمزمه های " اوما "

به گزارش خبرنگار مهر، پیکر تراشی درعصر نوین به دلیل توسعه و پیشرفت در علم و تکنولوژی و پدیدار شدن صنعت دچار تحول و دگرگونی شده و همین امر سبب عجین شدن هنر صرف و تفننی با صنعت شده است.

تاریخچه هنر پکر تراشی ریشه در روم باستان داشته و لازمه تحقق و ادامه دادن این هنر تجسم و خلاقیت قوی هنرمند است.



استاد اکبر درستکار هنرمند پیکر تراش نکایی که اقدام به برپایی نمایشگاه انفرادی پیکرتراشی با عنوان اوما کرده است، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آثاری که با دست انسان خلق می شود از جذابیت و جاودانگی خاصی برخوردار بوده که هیچگاه حس درونی ، جذابیت و جاودانگی را از دست نخواهد داد.



استاد درستکار با توجه به علاقه مندی به شعر و موسیقی هنر نقاشی را از دوره دبیرستان آغاز نموده و در سن24سالگی باقدم در پیکر تراشی مسیر هنرش را تغییر داد.



استاد پیکر تراش این هنر را از استاد و شخصی نیاموخته چرا که این آثار به نمایش گذاشته ماه عسل 30سال نیاز درونی و خلاقیت شخصی خودش بود.



وی این آثار را الهام گرفته از طبیعت ،آیه های قرآنی اشعار ایرانی و فلسفی برشمرد که هریک از این پیکره ها حس نهفته ای در خود جای دارد.

استاد درستکار اذعان داشت: خیلی از اوقات که به کار پیکر تراشی مشغول بودم به این فکر می کردم در طی این چند سال این نگاه های من بود تراشیده می شود، در واقع ابزارها را بهانه ای برای ترسیم حالات درونی وعرفانی ام در روی چوب قرار دادم.



وی با اشاره به اینکه آثارش بار عرفانی و فلسفی دارد بیان کرد: مجسمه ها و تندیس هایم را با زندگیم سوق داده و همسیر قرار دادم وروح خودم را در این آثار گنجاندم.



این هنرمند پیکر تراش یکی دیگر از دلایل روی آوردن به هنر پیکر تراشی را تفکر وبار معنایی ،محتوایی اشعار مولوی ،حافظ و سعدی برشمرد و اضافه کرد: به قول مولانا من تورا مشهور می کردم دلا/ یاد آن افسانه کردی عاقبت



استاد درستکار گفت: پیکر تراشی هنرتراشیدن خود هنرمند است در واقع من با تراشیدن چوب ذره ذره از وجودم را کاسته ام و اندیشه ها و باورهایم را در این پیکره ها نمایان کردم.



هنر پروری جوانان نکایی مورد توجه قرار گیرد



مرد پیکر تراش هدف از برگزاری این نمایشگاه را نهادینه کردن هنر پیکر تراشی در شهرستان دانست و همچنین افزود: برای هنر پروری جوانان نکایی باید مسئولان و استادان خبره و متخصص پای کار بیایند تا هنر را باری دیگر زنده کنند.



استاد درستکار اوما را زمزمه های لحظه های تنهاییش برشمرد که ریشه در زوزه های گرگ های جنگل دارد لحظه هایی که همه را به سکوت و تفکر دعوت می کند .(اوما ساخت ذهن خودم می باشد) من نبودم او بود/ من نبودم تو آمدی ما شد.

وی با اشاره به مظلومیت هنر ایران عنوان کرد: مظلومیت هنر ایرانی با بها ندادن و ارزش نهادن به هنرمندان شهرستانی به وجود آمد و این امر به عنوان معضل بیشتر در شهرستان ها خودنمایی می کند.



هنرمند پیکر تراش نکایی با بیان اینکه هنر مرز ندارد تصریح کرد: هیچ کس نمی تواند هنرمند را درچار چوب وقالب خاص قرار دهد و این مولفه هنرمند نشان دهنده ساری وجاری بودن هنرمند است.



درستکار اضافه کرد: هنرمند اگر سادگی ها وپیچیدگی ها هنر را دربرنداشته باشد هنرش هنر نیست و اندیشه و باورهای دینیش با مشکل روبرو خواهد بود.



وی شرط اول خودنمایی و زیبایی آثار هنرمند را صداقت و راستی با خودش ، معبودش و خلق خدا دانست.



استاد درستکار با نگاه انتقادی نسبت به مسئولان استانی متذکر شد: عدم وجود امکانات ،محدودیت در کنسرت های موسیقی ، نبود نمایشگاه های مستمر و نادیده گرفتن ارزش هنر نه تنها سبب جذب جوانان و هنرپروران به سمت و سوی هنر نبوده بلکه آنان را از روی آوردن به سمت فرهنگ و هنر گریزان می کند.



وی اظهار کرد: متاسفانه به دلیل جابه جایی برخی از مدیران در عرصه هنر ارتباط درستی بین هنرمندان و مسئولان برقرار نشده چرا که خواسته ها و نیازهای هنرمندان در طی هر جابه جایی تکرار شده و خود به خود این فرصت را از هنرمند می گیرد.



مسئولین نگاه محدودیتی را از میان بردارند



استاد درستکار با اشاره به اینکه نگاه محدودیتی در هنر مانع از پیشرفت هنرمندان در عرصه های مختلف می شود ، تصریح کرد: محدودیت هایی که در هنر وجود دارد هنر مندان را وادار می کند به سمت و سوی فرهنگ صحیح در هنر نروند همچنین برای پیشبرد هنر گرانبهای سنتی باید ضعف و کاستی های استان و شهرستان برطرف شود.



وی با اشاره به اینکه ایجاد موزه مردم شناسی وآثار تجسمی هنرمندان از نیازهای مبرم شهرستان نکا است اقزود: ایجاد موزه آثار هنرهای تجسمی در جذب توریست و گردشگر کمک ارزنده ای به هنر و هنرمندان شهرستان نکا عرضه می کند.



درستکار همچنین ورود صنایع دستی خارجی به داخل کشور را مانع از شکوفایی استعدادها ، خلاقیت ها و رکود بازار کار هنرمندان ایرانی دانست و گفت: ارزش نهادن به سرمایه های خارجی ظلم به هنرمندان ایرانی می باشد چرا که هنرمندان به عنوان سرمایه های داخلی مسیر پیشرفت و توسعه کشور را رقم می زنند و اعتراض به ورود صنایع دستی خارجی نوعی حمایت از هنرمندان و تجلیل از هنر ایرانی در طی عرصه ها است.

آثار استاد پیکرتراش نکایی در قالب اولین نمایشگاه انفرادی پیکرشناسی و نقاشی استاد درستکار با عنوان (اوما) در نگارخانه فرهنگ و ارشاد نکا به نمایش درآمده است و محمد علی صفرپور رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نکا نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افتتاح نمایشگاه اوما اظهار داشت: تنوع آثار در این نمایشگاه با ارائه بیش از 110 اثر منتخب استاد درستکار در ابعاد و تکنیک های مختلف از شاخه های پیکرتراشی و نقاشی در معرض دید هنرمندان قرار گرفت.



رئیس اداره فرهنگ و ارشاد نکا افزود: نمایش و فروش این نمایشگاه از 25 فروردین ماه به مدت یک هفته جهت بازدید هنرمندان و علاقمندان به هنر دایر است.

هنر پیکر تراشی کادر سازی شود



صفرپور هنر پیکرتراشی را در راستای کار خداوند دانست و بیان داشت: تنها کسی که صحنه خاک را نقاشی می کند خداست و هنرمند هم با الهام گرفتن از این ویژگی ها با تراشیدن سنگ و چوب این مسیر را انتخاب می نماید.



وی با بیان اینکه باید هنر پیکر تراشی در شهرستان نکا کادرسازی شود , تصریح کرد: کادرسازی هنر پیکرتراشی مانع از بین رفتن این هنر گرانبها در بین اقشار جامعه است و در این برهه همه مسئولین باید فضا را برای ترویج این هنر ارزنده در شهرستان مهیا نمایند.



رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نکا در ادامه در گفتگو با خبر نگار مهربا اشاره با اینکه فرهنگ پیکرتراشی نیازمند نهادینه شدن است بیان داشت: متاسفانه یکی از دلایلی که سبب کمرنگ شدن و از بین رفتن این هنر شد این است که هنوز هنر پیکرتراشی به طور مناسب معرفی نشد و این هنر به خوبی در جامعه متمرکز و فرهنگ سازی نشده است.



طهماسبی هنر پیکر تراشی را از جمله هنرهای تجسمی دانست که با ماتریال های مختلف از جمله سنگ, چوب, خمیرچوب و آج فیل ساخته می شود.



پیکرتراشان استان مازندران انگشت شمار هستند



وی یکی از موضوعات بارز مورد توجه در زمینه پیکرتراشی را استفاده از پیکر آدمی در خلق آثار آدمی برشمرد.



طهماسبی گفت: هنر پیکرتراشی از عصر ساسانیان مرسوم بوده و از این پیکرسازی ها در معابد استفاده می شد.



رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نکا با اشاره به اینکه تعداد پیکرتراشان استان مازندران به تعداد انگشت شمار است تصریح کرد: متاسفانه تعداد هنرمندان و اساتید در این عرصه از هنر انگشت شمار است همچنین عدم آموزش معرفی نشده, سختی کار و نبود استقبال کننده نسبت به این هنر سبب شده کسی به سمت این هنر ارزشمند نرود.

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زینب پیله کوهی