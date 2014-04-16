دولت به ارتقای جایگاه بانوان در عرصه های اجتماعی می اندیشد

به گزارش خبرنگار مهر، شهین دخت مولاوردی شامگاه سه شنبه در کارگاه تخصصی بانوان و خانواده سیستان و بلوچستان در زاهدان گفت: یکی از اقدامات دولت از ابتدای آغاز به کار تا امروز آسیب شناسی ساختار ها و تشکیلات موجود در خصوص ساز و کار های مربوط به حوزه بانوان بوده است که در این رابطه با وجود محدودیت ها درمنابع مالی اما تفاهم نامه های متعددی در راستای حمایت و رفع مشکلات بانوان منعقد شده است.

وی هدف از سفر خود و هیئت دولت را به سیستان و بلوچستان کاهش مشکلات و پاسخ گویی به مطالبات مردم عنوان کرد و افزود: امید است با پیگیری های لازم شاهد اتفاقات خوبی در رفع مشکلات بانوان استان باشیم.

مولاوردی در کارگروه تخصصی بانوان استان با اشاره به عقد قرار داد با چهار وزارتخانه مهم به منظور کمک و حمایت از بانوان مناطق محروم ادامه داد: در این راستا تحویل مکمل های غذایی به مادران باردار و شیرده، ارایه بسته های بهداشتی در مناطق محروم، مشاوره قبل از ازدواج و حمایت از زنان بهبود یافته از اعتیاد از جمله محور هایی است که در انعقاد این تفاهم نامه ها منظور شده است.

وی اظهار داشت: برای حل مشکلات زنان سیستان و بلوچستان در حوزه های مختلف وعده غیرعملی به کسی نمی دهیم اما برای رفع معضلات تلاش خواهیم کرد.

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص صدور بخشنامه ای از سوی دولت که زمزمه و شایعات حذف پست های مشاور بانوان دستگاه ها و استان ها را در پی داشت ادامه داد: این بخشنامه به معنای حذف این پست ها نیست بلکه برای ارزیابی کارکرد و تعریف یک ساختار مناسب و تاثیرگذار تر در حوزه بانوان مطرح شده است.

مولاوردی با اشاره به اینکه آسیب شناسی ساز و کارهای مربوط به ارتقای بانوان در حوزه های مختلف در دستور کار معاونت امور بانوان و خانواده رییس جمهوری قرار داشته و با جدیت پیگیری می شود ادامه داد: معاونت امور بانوان و خانواده ریاست جمهوری در بخش اعتبارات با محدودیت روبرو است لذا درخواست های بانوان سیستان و بلوچستان در این راستا از مجاری قانونی مربوطه به خود پیگری و دنبال خواهد شد.

دفاع از حقوق بانوان سیستان و بلوچستان ضروری است

مسئول دفتر حمایت از حقوق زنان و کودکان دادگستری سیستان و بلوچستان نیز در این نشست اظهار داشت: وجود فرهنگ و بافت سنتی حاکم بر استان، عدم برخورداری از دانش حقوقی و نا آشنایی بانوان از حقوق خود و از همه مهمتر عدم تمکن مالی برای اخذ وکیل بانوان آسیب دیده را با مشکلات عدیده و جدی مواجه کرده است.

ام کلثوم موذن بیان داشت: در همین راستا در سال 86 نسبت به انعقاد تفاهم نامه ای بین دفتر نهاد خانواده ریاست جمهوری و وزارت دادگستری برای جذب و بکارگیری تعدادی روان شناس به منظوردفاع از حقوق بانوان آسیب دیده و رفع مشکلات آنها اقدام شد که تاثیرات مطلوبی نیز به همراه داشت.

وی گفت: متاسفانه با وجود اینکه این روانشناسان با بهره گیری از توان تخصصی خود و همچنین استفاده از ظرفیت های مردمی و ریش سفیدان در حل مشکلات بسیاری از بانوان موفق عمل کردند اما از سال 1391 هیچ گونه بودجه ای برای تامین حقوق آنها دیده نشد و این اقدام موثر با چالش روبرو شد.

موذن گفت: در حال حاضر با وجود بیش از 7 سال حضور فعال و تلاش صادقانه این مدد کاران در دادگاه های خانواده اما این عزیزان از لحاظ شغلی همچنان در بلاتکلیفی به سر برده و تامین دستمزد و حقوق آنها از طرف دادگستری با چالشی جدی روبرو شده است و لذا تعیین تکلیف این افراد که تلاش زیادی را برای تحکیم خانواده انجام می دهند ضروری به نظر می رسد.