اشتغال جوانان بخش مرکزی جم مورد توجه قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر حاتمی روز چهارشنبه در نشست با مسئولان شهرستان جم اظهار داشت: رسیدگی به مشکلات مردم یکی از مهم‌ترین وظایف مسئولان است و در این راستا باید نهایت تلاش را داشته باشند.

وی جاده جم به پالایشگاه را یکی از مشکلات اصلی روستاهای این بخش عنوان و افزود: این جاده سالیان گذشته به عنوان یک راه صنعتی احداث شده و هم اکنون غیراستاندارد می باشد و ساخت یک جاده ضروری است.

حاتمی ادامه داد: اداره راه و شهرسازی جم باید نسبت به ساخت آن اهتمام داشته باشد تا خدای نکرده دیگر برای مردم مشکلی بوجود نیاید.

رئیس شورای اسلامی بخش مرکزی جم از بیکاری حدود 700 لیسانس فنی در بخش مرکزی جم خبر داد و بیان داشت: این جوانان برای اشتغال با مشکل جدی مواجه هستند که می طلبد توجه ویژه ای به اشتغال آنان صورت گیرد.