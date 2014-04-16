5مدال حاصل تلاش تیم دومیدانی کم بینایان و نابینایان بوشهر در مسابقات بزرگ چین

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا ابراهیم زاده روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این ورزشکاران در رشته های پرش طول، وزنه، دیسک ونیزه ودوهای 100، 200،400 متر با حریفان خود به رقابت پرداختند.

وی افزود:با دعای خیر مردم این ورزشکاران توانستند یک مدال طلا، یک نقره و سه مدال برنز کسب کنند.



ابراهیم زاده ادامه داد: سیدحبیب حسینی لیراوی در کلاس ب 1 نشان طلای 400 متر و برنز 100 متر را از آن خود کرد.

سرپرست تیم دومیدانی کم بینایان و نابینایان استان بوشهر تصریح کرد: فالح ناصری پوران در کلاس ب2در پرتاب وزنه موفق به کسب مدال نقره شد و حسین سعیدی در کلاس ب 2 و آرش خسروی (ب3)به ترتیب در دوی 400 و 100 متر صاحب نشان برنز شدند.



وی گفت:حضور دوومیدانی کاران در این مسابقات از نظر رکوردگیری برای بازی های پاراآسیایی 2014 کره جنوبی و تاییدیه کلاس پزشکی ورزشکاران ایران حایز اهمیت است.