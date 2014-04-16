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۲۷ فروردین ۱۳۹۳، ۸:۲۷

ابراهیم زاده:

5مدال حاصل تلاش تیم دومیدانی کم بینایان و نابینایان بوشهر در مسابقات بزرگ چین

5مدال حاصل تلاش تیم دومیدانی کم بینایان و نابینایان بوشهر در مسابقات بزرگ چین

سرپرست تیم دومیدانی کم بینایان و نابینایان استان بوشهر گفت:این تیم که متشکل از ورزشکاران شهرستان گناوه به عنوان نماینده کشور در مسابقات جایزه بزرگ چین حضور پیدا کردند موفق به کسب 5مدال رنگارنگ شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا ابراهیم زاده روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این ورزشکاران در رشته های پرش طول، وزنه، دیسک ونیزه ودوهای 100، 200،400 متر با حریفان خود به رقابت پرداختند.

وی افزود:با دعای خیر مردم این ورزشکاران توانستند  یک مدال طلا، یک نقره و سه مدال برنز کسب کنند.

ابراهیم زاده ادامه داد: سیدحبیب حسینی لیراوی در کلاس ب 1 نشان طلای 400 متر و برنز 100 متر را از آن خود کرد.

سرپرست تیم دومیدانی کم بینایان و نابینایان استان بوشهر تصریح کرد: فالح ناصری پوران در کلاس ب2در پرتاب وزنه موفق به کسب مدال نقره شد و  حسین سعیدی در کلاس ب 2 و آرش خسروی (ب3)به ترتیب در دوی 400 و 100 متر صاحب نشان برنز شدند.

وی گفت:حضور دوومیدانی کاران در این مسابقات از نظر رکوردگیری برای بازی های پاراآسیایی 2014 کره جنوبی و تاییدیه کلاس پزشکی ورزشکاران ایران حایز اهمیت است.

 

 

کد مطلب 2271787

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