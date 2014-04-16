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۲۷ فروردین ۱۳۹۳، ۸:۲۱

محمدی مطرح کرد:

کلاس آموزش خلبانی در بوشهر راه اندازی میشود

کلاس آموزش خلبانی در بوشهر راه اندازی میشود

بوشهر-خبرگزاری مهر: رئیس پارک علم و فناوری خلیج فارس استان بوشهر گفت: با برنامه‌ریزی‌های انجام شده با استفاده از خلبانان ماهر کلاس آموزشی خلبانی در بوشهر راه اندازی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر ، مهدی محمدی روز چهارشنبه در نشست کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری استان بوشهر به نقش پژوهشگران بوشهری در برنامه‌های هوافضا اشاره و اظهار داشت:  چهارمین جشنواره ملی دانایی خلیج فارس، 9 و 10 اردیبهشت ماه با همکاری پارک علم و فناوری خلیج فارس استان بوشهر برگزار می‌شود.

وی شناسایی ظرفیت‌های فناوری، ترویج نوآوری در صنایع، تلاش در جهت بومی سازی فناوری‌ها و حمایت از نوآوری‌ها را از اهداف این جشنواره عنوان کرد.

محمدی اضافه کرد: نخستین بالگرد که با تلاش پژوهشگران کشورمان ساخته شده اردیبهشت ماه امسال در بوشهررونمایی می‌شود.

وی با اشاره به اینکه بخشی از قطعات بالگرد در بوشهر ساخته شده که شرکت جامع هلیکوپتری ایران این بالگرد را به ثبت رسانده است.

 

 

 

 

 


 

کد مطلب 2271788

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