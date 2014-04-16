صادرات 31 میلیون دلاری محصولات شیمیایی از مرزهای کرمانشاه در سال 91

به گزارش خبرگزاری مهر، علی سعدالدین روز چهارشنبه اظهار داشت: سال گذشته در مجموع 86 هزار و 597 تن محصولات صنایع شیمیایی به ارزش بیش از 31 میلیون و 111 هزار دلار از طریق گمرکات کرمانشاه صادر شده است.

وی گفت: این میزان صادرات از نظر ارزشی نسبت به مدت مشابه سال قبل 115 درصد رشد نشان می دهد.

سعدالدین عمده خريداران این کالای صادراتي را به ترتيب ارزش کشورهاي عراق، افغانستان و ارمنستان عنوان کرد.

وی خاطرنشان کرد: سال گذشته در مجموع بالغ بر سه میلیارد دلار کالا از گمرکات و بازارچه های مرزی استان کرمانشاه به خارج از کشور صادر شد.

واگذاری 23 هزار اشتراک آب به مشترکین کرمانشاهی در سال 91

سرپرست خدمات مشترکین و درآمد شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه گفت: سال گذشته 23 هزار و 791اشتراک آب و 23 هزار و 979 اشتراک فاضلاب در استان واگذار شد.

جهانبخش همه خانی افزود: با افزایش این مشترکین تعداد مشترکین تحت پوشش شرکت آبفا استان به 344هزار و 620 مشترک افزایش پیدا کرده است.

همه خانی افزود: سال گذشته جهت کاهش پرت آب و جلوگیری از هدررفت آب بدون درآمد و ارتقای میزان رضایت‌مندی مشترکان 10 هزا رو 494 دستگاه کنتور خراب تعویض که از این تعداد حدود 6500 دستگاه کنتورهایی بودند که بیش از 10 سال قدمت داشتند.

سرپرست خدمات مشترکین و در آمد آبفای استان کرمانشاه با اشاره به اینکه استفاده از انشعاب غیرمجاز پیگرد قانونی دارد و شرکت آبفا این مسئله را با جدیت پیگیری می‌کند، اضافه کرد: با اقدامات انجام‌شده تاکنون 1320رشته انشعاب غیرمجاز به مجاز تبدیل شده است.

وی اضافه کرد: استفاده غیر مجاز از آب ضمن اینکه تجاوز به حقوق شهروندی محسوب می‌شود، احتمال قطعی آب و افت فشار را برای مشترکین دیگر فراهم می‌کند و موجب تضییع حقوق سایر شهروندان می شود.

وی با اشاره به استقبال مشترکان شرکت آبفا از پرداخت غیر حضوری قبوض آب بهاء، اظهار کرد: استفاده از سامانه های الکترونیکی از جمله سیستم های خودپرداز بانک ها از شیوه هایی است که مشترکان برای پرداخت قبوض آب بها از آن استفاده کرده اند.