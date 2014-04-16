مراسم اعتکاف با شکوه هرچه تمامتر برگزار شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالحسین مصلح روز چهارشنبه در جلسه ستاد ساماندهی شئون فرهنگی اظهار داشت: با توجه به در پیش بودن ماه رجب باید از این فرصت ها بویژه مراسم معنوی اعتکاف به بهترین نحو استفاده کنیم و با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری در حوزه فرهنگ امسال همه ما باید دست در دست همه دهیم که تا مراسم معنوی اعتکاف بهتر از سنوات گذشته برگزار شود.

وی با اشاره به اینکه باید در این دنیا با توشه گیری خود را برای آخرت مهیا کنیم خاطر نشان کرد: یکی از موضوعاتی که می تواند کارساز باشد ما را به خدا نزدیک کند و قرب و منزلتی نزد خداوند پیدا کنیم انجام نوافل و مستحبات است و با انجام نوافل و مستحبات می تواند خلاهایی که در انجام واجبات ایجاد می شود پر کرد.

مصلح ادامه داد: در طول سال بهانه مختلفی برای انجام واجبات است از آغاز سال قمری تا پایان سال قمری و مناسب ها ، اعیاد و وفیات مختلفی وجود دارد جهت خودسازی و انجام نوافل و فرائض است.

سرپرست اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دشتی نیز گفت: اعتکاف از جمله برنامه های است که باید به بهترین وجه برای خود سازی معنوی در این سه روز تلاش کرد.

حجت الاسلام سعید با اشاره به اینکه از همه ادارات فرهنگی و غیر فرهنگی انتظار داریم در برگزاری مراسم اعتکاف ما را یاری نمایند، افزود: محل برگزاری اعتکاف برای برادران مسجد الغدیر و مسجد امیرالمومنین (ع) نیز برای خواهران آماده شده است.

مراسم معنوی اعتکاف هر ساله از 13 رجب تا 15 رجب برگزار می شود و امسال نیز از 22 اردیبهشت تا 24 اردیبهشت در سراسر کشور برگزار می شود.