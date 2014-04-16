برنامه وزارت علوم برای مناصب و مسئولان دارنده دانشگاه غیردولتی/ تعیین تکلیف شهریه تا چند روز آینده

کارن ابری نیا در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت بازنگری و تصویب اساسنامه دانشگاهها و موسسات غیردولتی غیرانتفاعی در وزارت علوم، گفت: یکی از مهمترین دلایل بازنگری اساسنامه دانشگاهها و موسسات غیردولتی غیرانتفاعی، یک تبصره این اساسنامه در خصوص تعیین تکلیف اموال هیأت موسس این موسسات است. همانطور که می دانیم در صورتی که به هر دلیل عضو هیأت موسس از ادامه همکاری باز بماند اموالش در اختیار وزارت علوم قرار می گیرد در حالیکه این اموال متعلق به وزارت علوم نیست و کاملاً شخصی است.

وی با بیان اینکه بازنگری اساسنامه این دانشگاهها باید در شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای گسترش وزارت علوم مراحل قانونی خود را برای تصویب طی کند، اظهار داشت: فرایندهای قانونی این اساسنامه توسط کارشناسان حقوقی مشخص شده و هم اکنون در مراحل دیگری از بررسی قرار دارد.

مدیر کل دفتر آموزشهای غیردولتی غیرانتفاعی وزارت علوم، افزود: بازنگری این اساسنامه کاملاً به نفع اعضای هیأت موسس خواهد شد و انگیزه سرمایه گذاری تحت تاثیر قرار نمی گیرد.

به گفته ابری نیا، تکلیف شهریه سال تحصیلی آینده این دانشگاهها نیز تا چند روز آینده در وزارت علوم مشخص می شود.

این مقام مسئول وزارت علوم در این باره که آیا در دوره جدید، افراد متقاضی ایجاد موسسات غیردولتی از وزارت علوم مجوز دریافت می کنند یا خیر، گفت: هم اکنون تعداد زیادی موسسه غیردولتی در کشور فعال شده و تعداد این موسسات در برخی مناطق به اشباع رسیده و در برخی مناطق کمتر است. وزارت علوم این درخواستها را موردی، بررسی می کند و اگر امکان ایجاد موسسه در یک منطقه وجود داشته باشد از متقاضیان، یک طرح جامع که در آن مسائل فرهنگی، علمی، اجتماعی مد نظر است، خواسته می شود.

ابری نیا درباره اقدامات وزارت علوم برای صدور مجوز تاسیس دانشگاههای غیردولتی افراد دارای مناصب دولتی با بیان اینکه متاسفانه تعداد زیادی موسسه غیردولتی که متعلق به این افراد است مجوز دریافت کرده اند، تاکید کرد: در این دوره بدون در نظر گرفتن مناصب دولتی افراد، یک طرح جامع از آنان خواسته می شود و لازم است صلاحیت هیأت موسس احراز شود.