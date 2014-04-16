کشته و زخمی شدن 16 نفر بر اثر غرق شدن یک کشتی در سواحل کره جنوبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتد پرس، مقامات کره جنوبی اعلام کردند که بر اثر غرق شدن یک کشتی با 470 مسافر در سواحل این کشور دو نفر کشته و 14 فرد دیگر زخمی شدند.



عملیات نجات مسافران این کشتی آغاز شده و گفته می شود که 325 نفر از مسافران دانش آموزان دبیرستان بودند که عازم جزیره جیجو شده بودند.



مقامات دولتی کره جنوبی اعلام کردند که 95 درصد از این کشتی در آب فرو رفته و 100 نفر از مسافران نجات یافته اند.