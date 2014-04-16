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۲۷ فروردین ۱۳۹۳، ۹:۴۰

اجرای موفقیت آمیز رزمایش اقتدار 3 در دو مرحله / اجرای سناریوی مقابله با گروهکهای تروریستی

اجرای موفقیت آمیز رزمایش اقتدار 3 در دو مرحله / اجرای سناریوی مقابله با گروهکهای تروریستی

فرمانده مرزبانی کشور از اجرای موفقیت آمیز رزمایش اقتدار 3 و سناریوهای پیش بینی شده خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین ذوالفقاری در مراسم اختتامیه رزمایش اقتدار 3 اظهار داشت: این رزمایش به منظور ارتقای توان رزمی و آمادگی نیروها برای تامین مرز، ارتقاء هماهنگی بین نیروها، آزمایش تجهیزات جدید، افزایش توان فرماندهان، ارتقاء تعامل با مرزنشینان، نمایش اقتدار مرزبانی و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت در طی دو مرحله در 8 روز به اجرا درآمد.

به گفته وی، پیام این رزمایش صلح و همکاری مرزبانی با سایر کشورهای همسایه و اهتمام بیشتر به کنترل دو جانبه مرز است چرا که با کنترل مرز همه از محصول آن که امنیت است منتفع می شویم.

فرمانده مرزبانی با اعلام اینکه منطقه عمومی قصرشیرین به عنوان محل اجرای طرح در نظر گرفته شد افزود: پس از طراحی و آماده سازی محل رزمایش این مرحله از رزمایش با حضور نیروهای مرزبان آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، ایلام، خوزستان، ماموران انتظامی کرمانشاه، دانشکده علوم و فنون مرزبانی و دیگر عشایر و یگان ویژه استان به اجرا در آمد.

وی ادامه داد: در مرحله اول طرح که خطوط مرزی را کنترل کردیم شاهد کشفیات بسیار خوبی در مرز بودیم. مرحله دوم با سناریوها مقابله با قاچاق، مشروبات الکلی، مبارزه با گروهک های مسلح و تروریستی و عملیات تاخیری با موفقیت اجرا شد.

ذوالفقاری در پایان گفت: بر اساس گفته ناظران این عملیات با موفقیت اجرا شده و مرزبانی با دستاوردهای این رزمایش می کوشد سیر تکامل را طی کند.

 

کد مطلب 2271844

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