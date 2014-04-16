گروه های تروریستی سوریه به موشک های ضد تانک آمریکایی مجهز شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، منابع غربی اعلام کردند که آمریکا گروه های مسلح و تروریستی در سوریه را به موشک های ضد تانک "tow" مجهز کردند. واشنگتن اعلام کرد که این موشک ها را در اختیار یکی از گروه های به اصطلاع میانه رو شورشی سوریه قرار داده است. این گروه بخشی از ارتش آزاد سوریه است.

به گفته منابع غربی، آمریکا به افراد مسلح وعده داده است اگر این موشک ها را به طور شایسته ای استفاده کنند تعداد بیشتری از آنها را در اختیار تروریست ها قرار می دهد.

بیش از ده ها نفر از شورشیان سوری از سوی نظامیان غربی نحوه کار با این موشک ها را آموزش دیده اند. در همین رابطه یکی از شورشیان سوری گفت: ما از این موشک ها در ادلب، حلب و لاذقیه استفاده کرده ایم.

به گفته این شورشی سوری، اغلب اهدافی که توسط این موشک های آمریکایی منهدم شده اند تانک بوده اند. برخی رسانه های عربی نام این موشک را "لاو" اعلام کرده اند.