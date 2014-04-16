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۲۷ فروردین ۱۳۹۳، ۱۰:۲۳

هفته سی و چهارم لیگ برتر انگلیس؛

آرسنال با درخشش پودولسکی وستهام را شکست داد/ امیدهای سهمیه اروپا زنده ماند

آرسنال با درخشش پودولسکی وستهام را شکست داد/ امیدهای سهمیه اروپا زنده ماند

تیم فوتبال آرسنال در دیداری از هفته سی و چهارم رقابتهای لیگ برتر در خانه وستهام را از پیش رو برداشت تا امیدهای خود برای کسب سهمیه لیگ قهرمانان اروپا را زنده نگه دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال آرسنال در حضور نزدیک به 60 هزار تماشاگر ورزشگاه امارات با نتیجه 3 بر یک میهمان خود وستهام را از پیش رو برداشت. در این بازی لوکاس پودولسکی دو بار برای توپچی ها گل زد و ستاره میدان بود.

پودولسکی (44، 78) و اولیویه ژیرو (55) برای آرسنال و متیو یارویس (40) برای وستهام در این بازی گل زدند. شاگردان آرسن ونگر با این پیروزی فشار را روی اورتون رده چهارمی افزایش دادند و امیدهای خود برای کسب سهمیه لیگ قهرمانان را قوت بخشیدند.

در ادامه رقابتهای هفته سی و چهارم چهارشنبه شب دو دیدار دیگر برگزار می شود که برنامه آن به شرح زیر است:

اورتون – کریستال پالاس
منچسترسیتی - ساندرلند

کد مطلب 2271848

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