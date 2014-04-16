آرسنال با درخشش پودولسکی وستهام را شکست داد/ امیدهای سهمیه اروپا زنده ماند

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال آرسنال در حضور نزدیک به 60 هزار تماشاگر ورزشگاه امارات با نتیجه 3 بر یک میهمان خود وستهام را از پیش رو برداشت. در این بازی لوکاس پودولسکی دو بار برای توپچی ها گل زد و ستاره میدان بود.

پودولسکی (44، 78) و اولیویه ژیرو (55) برای آرسنال و متیو یارویس (40) برای وستهام در این بازی گل زدند. شاگردان آرسن ونگر با این پیروزی فشار را روی اورتون رده چهارمی افزایش دادند و امیدهای خود برای کسب سهمیه لیگ قهرمانان را قوت بخشیدند.

در ادامه رقابتهای هفته سی و چهارم چهارشنبه شب دو دیدار دیگر برگزار می شود که برنامه آن به شرح زیر است:

اورتون – کریستال پالاس

منچسترسیتی - ساندرلند