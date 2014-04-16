مجمع عمومی هیات کوهنوردی گلستان با حضور رییس فدراسیون برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه سه شنبه مجمع عمومی هیات کوهنوردی استان که سالی یکبار برگزار می شود با حضور "رضا زارعی" رییس فدراسیون کوهنوردی، مدیرکل ورزش و جوانان گلستان و اعضای مجمع هیات کوهنوردی در اداره کل ورزش و جوانان گلستان برگزار شد.

در این مجمع که بیش از 2 ساعت به طول انجامید پیرامون وضعیت فعلی هیات کوهنوردی استان و مشکلاتی که این هیات با آن مواجه است بحث و تبادل نظر شد.

درخواست های پاشا از رییس فدراسیون کوهنوردی

مدیرکل ورزش و جوانان گلستان از رییس فدراسیون کوهنوردی کشور خواست تا آنجایی که در توان دارد تجهیزات لازم را به هیات کوهنوردی گلستان تقدیم نماید.

قربانعلی پاشا گفت: از آنجایی که گلستان جزو استان های محروم کشور است و شما نیز از این منطقه شناخت کافی را دارید انتظار داریم مساعدت های شما شامل استان ما بشود.

پاشا به در پیش بودن مسابقات آسیایی سنگنوردی و مشکلاتی که برای اعزام ملی پوشان که یکی از آنها گلستانی است وجود دارد اشاره کرد و گفت: ما دوست داریم به هر شکلی که ممکن است آقای کلاسنگیانی به این مسابقات برود و بتواند پرچم مقدس کشورمان را به اهتزاز در بیاورد. امیدوارم شما هم شرایط اعزام را فراهم آورید و از آن طرف وی قول می دهد که با مدالی خوشرنگ به کشور بازگردد.

وی تصریح کرد: درخواست می کنیم که مربیان مطرح و درجه یک کشور که اثرگذاری خوبی در امر مربیگری دارند به استان ما بیایند و باعث ارتقای سطح دانش کوهنوردان شوند.

پاشا همچنین از رییس فدراسیون کوهنوردی درخواست کرد: معاون وزیر ورزش به فدراسیون ها اعلام کرده بود که تحویل تجهیزات لازم به استان هایی که نیاز اساسی دارند در اولویت قرار گیرد. یکی از نیازهای استان ما احداث زمین و تکمیل سالن های نیمه تمام در شهرهای گرگان، کردکوی و علی آبادکتول است.

شناسنامه دار شدن 20 گروه کوهنوردی در استان

رییس هیات کوهنوردی استان از ساماندهی شدن حدود 20 گروه کوهنوردی در سال گذشته خبر داد.

هانی حسام گفت: سیاست ما در این ورزش ایجاد فضای باز برای همه علاقه مندان به کوهنوردی است تا بتوانند با خیالی آسوده و ایمن به ارتفاعات صعود کنند.

حسام افزود: ما در قبال ورزش کوهنوردی که مورد تاکید رهبر معظم انقلاب است وظیفه داریم طوری شرایط را فراهم کنیم تا مردم راحت تر بتوانند به کوه ها بروند.

وی تصریح کرد: شرایط باید جوری رقم بخورد که اگر افرادی قصد رفتن به کوه را دارند از قبل همه چیز مشخص باشد و مسیر کوهنوردی و افراد گروه معین باشند.

وی با اعلام اینکه گلستان قطب کوهنوردی کشور است خاطرنشان کرد: در طول یکسال اخیر طرح شناسنامه دار کردن گروه های کوهنوردی آغاز شده و تاکنون حدود 20 گروه ساماندهی شده اند و پروانه فعالیت دریافت کرده اند.

حسام با اشاره به مقوله آموزش گروه های کوهنوردی تاکید کرد: امسال می خواهیم در گرگان و شهرستان ها به آموزش گروه ها بپردازیم تا برای صعود به ارتفاعات مشکلی برای کسی به وجود نیاید.

رییس هیات کوهنوردی گلستان در بخش دیگری از سخنان خود به قابلیت های مختلف استان اشاره و تصریح کرد: همان گونه که در گذشته گفته ام استان ما قابلیت های فراوانی در کوهنوردی و رشته های مرتبط با آن دارد. به عنوان مثال حضور "رضا کلاسنگیانی" در تیم ملی سنگنوردی و موفقیت در رشته غارنوردی از جمله این موارد است.

هانی حسام خطاب به رییس فدراسیون کوهنوردی اظهار داشت: از سال گذشته به دنبال احداث سالنی اختصاصی برای رشته سنگنوردی بوده ایم که با کمک آقای پاشا زمینی در بهترین نقطه گرگان مشخص شده که فکر می کنم حدود 2 میلیارد تومان ارزش آن باشد. از شما می خواهیم که برای تسریع در احداث این سالن کمک های لازم را داشته باشید.

وی همچنین درخواست کرد: وقتی قهرمانی از استان به سطح و تیم ملی می رسد نیاز است تا در همان سطح از وی حمایت شود. درخواست می کنم که حمایت های خود از ورزشکار گلستانی تیم ملی را به اندازه سطح ملی داشته باشید.

در ادامه دبیر هیات کوهنوردی به ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده هیات در سال گذشته پرداخت. بر اساس اعلام "محمود خواجه نژاد" سال گذشته 34 دوره کلاس آموزشی مختلف در استان برگزار شده است. همچنین 15 نفر از علاقه مندان به مربیگری کوهنوردی به نقاط مختلف کشور اعزام شده اند.

خواجه نژاد گلستان را قطب غارنوردی کشور خواند و از پیدایش "غار سُم" با همت گلستانی ها و بدون کمک تیم های خارجی سخن گفت. وی از 65 صعود داخلی و 25 صعود خارج از استان در سال 92 خبر داد.

همچنین نایب رییس هیات کوهنوردی در گزارشی کوتاه به تشریح بانوان کوهنورد گلستان پرداخت. خانم "کریمیان" با ارائه آماری از برگزاری 4 دوره رایگان کارآموزی توجیهی برای آموزش و پرورش و معرفی 6 مربی جدید در بخش بانوان سخن گفت.

کریمیان با اعلام اینکه در گلستان مربی سنگنوردی برای بانوان نداریم از هزینه بالای دعوت از مربیان کشوری به استان خبر داد.

در پایان این نشست مدیرکل ورزش و جوانان با اشاره به اینکه اعضای هیات کوهنوردی بدون چشمداشت مالی و خالصانه در این ورزش خدمت می کنند از رییس فدراسیون تجهیزات مورد نیاز کوهنوردان از قبیل تعدادی کیسه خواب و چادر را مطالبه کرد که با موافقت آقای زارعی مواجه شد.