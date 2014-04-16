استاد دانشگاه علوم پزشکي مشهد مدال طلای ژنو را گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر احسان سلطاني عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکي مشهد و متخصص جراحی عمومی توانست با طراحي و ساخت دستگاه اتومات تعويض خون نوزاد مبتلا به زردي شديد اين جايزه را دريافت کند.

اين مسابقات اول تا هفتم آوريل (12 الي 18 فروردين) با حضور مخترعان و مبتکران از سراسر جهان از جمله آمریکا، فرانسه، آلمان، کره، روسیه، سوئیس، تایلند ، اسپانیا و ايران و در رشته هاي مختلف برگزار شد.

دکتر احسان سلطاني در خصوص اختراع ارائه شده در اين همايش اظهار داشت:‌ اختراع ارائه شده در اين جشنواره دستگاه اتومات تعويض خون نوزاد مبتلا به زردي شديد بود که مدال طلا و جايزه ويژه اين دوره از مسابقات را کسب کرد.

عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکي مشهد با اشاره به اينکه در حال حاضر عمليات تعويض خون نوزادان مبتلا به زردي شديد در مراکز درماني کشور به صورت دستي و توسط پرستاران انجام مي شود خاطر نشان کرد :‌با استفاده از اين دستگاه که تمام مراحل تستهاي باليني آن در کشور انجام شده است کار تعويض خون نوزاد به صورت ماشيني و تحت کنترل انجام و از خطای انساني نيز جلوگيري مي شود.