اهالی کوهنوردی در گلستان اخلاق مدار هستند / کشته شدن بیش از 100 کوهنورد ایرانی در سال 92

به گزارش خبرنگار مهر، رضا زارعی که شامگاه سه شنبه در مجمع عمومی سالانه هیات کوهنوردی استان گلستان شرکت کرده بود گفت: هرچند برای اولین بار است که به گرگان می آیم اما درباره ورزش و محیط زیست این منطقه مطالعات خوبی داشته ام.

زارعی گلستان را استانی دارای پتانسیل ارزشمند برای ورزش های طبیعی برشمرد و تصریح کرد: بدون اغراق و تملق می گویم ورزش کوهنوردی گلستان هم در بعد ورزشکار و هم در مدیریت کلان افراد بسیار اخلاق مدار را داراست.

وی با اشاره به حضور سنگنورد گلستانی در تیم ملی خاطرنشان کرد: رضا کلاسنگیانی نمونه ای از یک ورزشکاران بااخلاق است و باید به عنوان الگویی در کشور جاودانه باشد و دیگر ورزشکاران از وی درس بگیرند.

وی رییس هیات کوهنوردی گلستان را مدیری ارزشمند و استعدادیاب معرفی و تصریح کرد: آقای حسام را از گذشته می شناسم و بر توانایی های وی ایمان دارم. چنانچه کمبودی در استان بوده کم کاری فدراسیون است.

رضا زارعی با تاکید دوباره بر ظرفیت بالای استان افزود: امیدوارم بتوانم کمبودها و کاستی های گذشته را جبران کنم و تا زمانی که هستم تلاش می کنم این استان جایگاه واقعی خود در این ورزش را پیدا کند.

رییس فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی کشور در بخش دیگری از صحبت های خود به مشکلاتی که در این فدراسیون وجود دارد پرداخت.

زارعی گفت: بعد از سال 86 بخشی از بودجه فدراسیون در اختیار شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی قرار گرفت و طی 3 سال گذشته این شرکت بنابر شرایط اقنصادی نتوانست به قول های خود در قبال احداث سالن برای رشته های کوهنوردی اقدام کند.

وی افزود: استان گلستان هم به عنوان استانی محروم در زمره اولویت های احداث سالن قرار داشت و در حال حاضر برای کلنگ زنی ساخت سالن باید زمان زیادی را منتظر بمانیم. از طرفی احداث خانه های کوهنوردی و دیوارهای مصنوعی نیازمند استفاده از ارتباطات با شرکت توسعه است و فدراسیون در این زمینه تلاش خود را انجام می دهد.

زارعی با اعلام اینکه اکثر تجهیزات کوهنوردی شخصی است خاطرنشان کرد: خود کوهنوردان باید تجهیزات شخصی لازم را همراه خود داشته باشند اما با این وجود فدراسیون در حد معقول کمک های مورد درخواست را تامین می کند.

وی از برگزاری دوره آموزش رایگان مربیگری در گلستان خبر داد و گفت: قول می دهم امسال به طور رایگان برای ارتقای مربیان دوره آموزشی برگزار کنیم اما انتظار داریم که صدور مدرک با سخت گیری همراه باشد زیرا مربیگری یکی از مقوله های مهم در این ورزش است.

رییس فدراسیون کوهنوردی از کشته شدن بیش از 100 نفر در جریان صعود در این ورزش سخن گفت و تصریح کرد: کوهنوردی ورزشی خطرناک است و اگر کوهنورد آموزش ندیده باشد اتفاقات ناگواری رخ می دهد. در سال گذشته بر اساس اعلام جمعیت هلال احمر بیش از یکصد نفر از هموطنان جان خود را از دست دادند.

زارعی در پایان در مورد سنگنورد گلستانی تیم ملی اظهار داشت: در توان فدراسیون نیست که هزینه تمام اعزام های برون مرزی را پرداخت کند اما این قول را می دهم که تا جایی که می توانم برای حمایت از این ورزشکار کوتاهی نکنم.