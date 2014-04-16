کنگره "شهیده شیردل" در کرمانشاه برگزار می شود

فرنگیس الماسی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به در پیش بودن ولادت حضرت زهرا (س) و روز زن، از برگزاری کنگره "شهیده شیردل" در کرمانشاه خبر داد.

وی افزود: بسیج جامعه زنان کشور در سال جاری تصمیم گرفت که نام "شهیده شیردل" را به عنوان شهدای شاخص در سال 93 انتخاب کند و بر این اساس در سراسر کشور یادواره هایی با محوریت این شهیده کرمانشاهی برگزار خواهد شد.

الماسی گفت: شهیده فوزیه شیردل که در سن نوجوانی نیز به شهادت رسید، الگویی ارزشمند از شجاعت و ایمان بویژه برای دختران و زنان کشورمان خواهد بود و لذا برپایی چنین کنگره هایی می تواند بسیار ارزشمند باشد.

مسئول بسیج جامعه زنان سپاه حضرت نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه یادآور شد: شهیده فوزیه شیردل، کسی است که در زمان حمله گروهک های معاند انقلاب به شهرستان پاوه، به عنوان پرستار در این شهرستان مشغول خدمت بود و در حالیکه با روحیه ای شجاعانه به مجروحان کمک می کرد به فیض عظیم شهادت نائل شد.

الماسی در پایان عنوان کرد: به مناسبت روز زن و ولادت حضرت زهرا (س) برنامه های مختلف و متنوعی توسط بسیج جامعه زنان کرمانشاه در راستای معرفی شخصیت حضرت زهرا (س) و تبیین جایگاه والای آن حضرت برگزار خواهد شد.