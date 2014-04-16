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۲۷ فروردین ۱۳۹۳، ۱۰:۲۴

جان بابایی:

مازندران چاق ترین استان کشور است

مازندران چاق ترین استان کشور است

ساری- خبرگزاری مهر- رئیس دانشکده علوم پزشکی مازندران از این استان به عنوان چاق ترین استان در کشور نام برد و گفت: جمعیت زیادی از چاقی در استان رنج می برند.

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم جان بابایی صبح چهارشنبه در کارگروه سلامت و امنیت غذایی بیان داشت: این وضعیت در حالی است که مازندران استان کشاورزی است و اهالی آن به کار و فعالیت مشغول هستند و طبیعتاً نباید در چاقی پیشتاز باشند.

وی اظهار داشت: علاوه بر این در دیابت، فشار خون، اعتیاد و ... در کشور برتر هستیم و برای کاهش این بیماری ها باید برنامه ریزی شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران با بیان اینکه بعد از 35 سال جغرافیای سلامت در کشور متفاوت شده است، بیان داشت: در حال حاضر امید به زندگی به 74 سال رسید و این در حالی است که در اوایل انقلاب امید به زندگی حدود 55 سال بود.

جان بابایی با اشاره به این که از بیماری های واگیر به سمت غیرواگیر پیش می رویم افزود: 80 درصد علل مرگ و میر در استان بیماری های غیرواگیر بوده که شامل بیماری های قلبی و عروقی، سرطان ها، حوادث جاده ای و ... است.

وی اظهار داشت: در مجموع 43 درصد مرگ و میر ناشی از بیماری های قلبی و عروقی است، 15 درصد سرطان ها و بقیه حوادث جاده ای و ... را تشکیل می دهند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران شعار سال جاری سلامت در کشور را یک عمر سلامتی با خودمراقبتی بیان کرد و گفت: افزایش دانایی ها و آگاهی مردم در کاهش بیماری ها و ارتقای سلامتی نقش مهم دارد.

کد مطلب 2271874

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