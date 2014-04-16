ادامه روند شکایت 3 نماینده از وزیر علوم در کمیسیون اصل 90

جبار کوچکی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت پرونده شکایت سه نماینده کمیسیون آموزش از وزیرعلوم در ارتباط با دانشجویان ستاره‌دار به کمیسیون اصل 90 گفت: در رابطه با شکایتی که انجام گرفت تا کنون هر از گاهی به صورت غیر متمرکز جلساتی با حضور مسئولان وزارت علوم برگزار شده است .

وی ادامه داد: ولی هنوز جمع بندی صورت نگرفته و این جلسات به نتیجه‌ای نرسیده است.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی افزود: علاوه بر شکایتی که درخصوص پرونده دانشجویان ستاره دار به کمیسیون اصل 90 ارایه کرده ایم یک سئوال نیز از وزیر علوم پرسیده ایم که هنوز پاسخ قانع کننده ای توسط وزیر علوم ارایه نشده و این مساله قرار است دوباره پیگیری شود.

به گزارش مهر، زهره طبیب‌زاده و حجت‌الاسلام سیدمحمود نبویان نمایندگان تهران و جبار کوچکی‌نژاد نماینده رشت و از اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی به دلیل ممانعت از اعمال حق نظارت نمایندگان مجلس از رضا فرجی‌دانا وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به کمیسیون اصل 90 پارلمان شکایت کرده بودند.