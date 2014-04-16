الگوهای قرآنی در رسانه ها به مردم معرفی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین احمد شرفخانی در دیدار با خانواده های حافظان برگزیده قرآن کریم در مشهد، اظهار داشت: یکی از اشکالات عمده رسانه در کشور ما این است که بحث حفظ قرآن کریم و الگوهای قرآنی توسط رسانه معرفی نمی شود.



وی افزود: پر واضح است که حافظان قرآن کریم در کشورمان گمنام هستند در حالی که باید به عنوان الگوی اخلاقی و فرهنگی در جامعه شناسایی و معرفی شوند.



معاون سازمان اوقاف و امور خیریه کشور گفت: در طرح تربیت حافظان قرآن کریم این سازمان، با نگاه مفهوم محور می توان مبلغ و مفسر قرآنی تربیت و قدم بلندی در الگوسازی از حافظان در جامعه برداشت.



شرفخانی اظهار داشت: در بحث تربیت حافظان قرآن کریم وظیفه اساتید ایجاد انگیزه در نوجوان است اما در حقیقت والدین به ویژه مادران نقش اصلی را در این زمینه ایفا می کنند.



وی افزود: حفظ قرآن مقدمه ای برای رسیدن به مفاهیم قرآن است تا در آن تدبر شود و سپس محتوای آن در زندگی بکار گرفته شده و در جامعه تسری یابد.



وی تأکید کرد: با توجه به اینکه خانواده ها علاقمند هستند تا فرزندانشان از مفاهیم قرآنی بهره لازم را ببرند مفهوم محوری حفظ قرآن باید مورد توجه قرار گیرد زیرا ترغیب افراد به حفظ قرآن کریم با این روش امکان پذیر است.