رئیس جمهور وارد فرودگاه زابل شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن روحانی دقایقی پیش در سومین سفر استانی خود و در نخستین سفر به شهرستان های استان سیستان و بلوچستان همراه هیئتی متشکل از مقامات عالی رتبه کشوری وارد فرودگاه زابل شد و مورد استقبال رسمی مقامات محلی قرار گرفت.

مردم سیستان که از نقاط مختلف این منطقه برای دیدار با رییس جمهور از ساعات آغازین صبح امروز در ورزشگاه شهید طباطبایی این شهرستان تجمع کرده اند با در دست داشتن پلاکارد ها و دست نوشته های مختلف به زبان محلی ورود دکتر روحانی را به این شهرستان خوش آمد گفتند.

گفتنی است: رئیس جمهوری در نخستین روز از سفر استانی خود به سیستان وبلوچستان علاوه بر سخنرانی در جمع مردم زاهدان در ورزشگاه 17 شهریور با جمعی از علمای شیعه و سنی، نخبگان، ایثارگران، فرهنگیان، هنرمندان، دانشگاهیان و صنعتگران دیدار کرد.

حجت الاسلام روحانی در نشست های خود در روز گذشته با نمایندگان و منتخبان اقشار مختلف استان همچنین با خانواده جمشید دانایی فر مرزبان گروگان گرفته شده دیدار و دلجویی کرد.

تصمیمات و برنامه های دولت در خصوص رفع مشکلات و کمک به رشد و توسعه استان از جمله تامین آب اراضی کشاورزی، شیرین کردن آب شرب شهری ، ایجاد خط راه آهن در زاهدان و اتصال آن به راه آهن سراسری، گازرسانی به زاهدان تا پایان سال 94، توسعه بندرچابهار و همچنین ایجاد معادن و کارخانه پتروشیمی در ایرانشهر از جمله قول هایی بود که توسط رییس جمهور به مردم استان در این سفر داده شد.