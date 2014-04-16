سه هزار نیروی تحصیلکرده را یک‌ شبه از وزارت صنعت اخراج کردند/ قرار بود تحقیق و تفحص از فدراسیون فوتبال به صحن بیاید

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی نادر قاضی پور، نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی در تذکری به وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: وزارت صنعت، معدن و تجارت چند هزار تحصیلکرده که در زمینه اقتصادی و سیاست کنترل بازار در این وزارتخانه کار مستمر می کردند، را اخراج کرده است.

وی افزود: اینها انسان‌های باشرف، تحصیلکرده و خانواده‌داری هستند که 5 سال در این وزارتخانه کار می‌کنند، اما یک شبه آنها را اخراج کردند.

قاضی پور ادامه داد: ما قسم خورده‌ایم که درباره اشتغال در کشور فکری کنیم، اما چطور اجازه می‌دهید سه هزار نفر را اخراج کنند؟

نماینده مردم ارومیه در مجلس همچنین با اشاره به تحقیق و تفحص از فدراسیون فوتبال گفت: درباره تحقیق و تفحص از فدراسیون فوتبال ما قانع نشدیم، قرار بود این تحقیق و تفحص به صحن بیاید و در صحن قرائت شود. درخواست‌مان این است که اجازه دهند این تحقیق و تفحص به صحن برسد.

به گزارش مهر، محمدحسن ابوترابی‌فرد که ریاست جلسه را برعهده داشت در پاسخ به این تذکر گفت: از دستگاه‌های اجرایی می خواهیم که با رعایت قانون و مصالح جوانان مشغول به کار، اقدام لازم را انجام دهند.