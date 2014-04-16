به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علی اصغر پیوندی صبح چهارشنبه در نشست خبری که در محل دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار شد، اظهار داشت: طرح تحول سلامت به دنبال اجرای فاز دوم هدفمندی و به منظور کاهش هزینه های سلامت مردم در بخش دولتی اجرا می شود.

وی با اشاره به اینکه 48 درصد جمعیت استان تهران که بالغ بر 5 میلیون و 200 هزار نفر می شود، تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی هستند، گفت: این دانشگاه با 17 بیمارستان آموزشی و درمانی، 12 دانشکده و بیش از 12 هزار دانشجو و یک هزار و 300 عضو هیات علمی و همچنین 16 هزار پرسنل در خدمت سلامت جمعیت تحت پوشش این دانشگاه خواهد بود.

پیوندی هدف از اجرای طرح تحول سلامت را کاهش هزینه های پرداختی مردم در نظام سلامت دانست و گفت: با توجه به اینکه در حال حاضر بالغ بر 60 درصد هزینه های سلامت از جیب مردم پرداخت می شود و این برخلاف برنامه پنجم توسعه بوده که می بایست سهم مردم به زیر 30 درصد می رسید، تلاش می کنیم با اجرای طرح تحول سلامت این پرداختی را به زیر 60 درصد برسانیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اعلام اینکه بیماران بستری در بخش دولتی 10 درصد هزینه ها را پرداخت خواهند کرد، ادامه داد: بقیه هزینه ها از پولی که به دانشگاه ها کمک خواهد شد، جبران می شود و ما اجازه نخواهیم داد که پرداختی مردم در بخش بستری در بیمارستان های دولتی بیش از 10 درصد باشد.

وی همچنین یکی دیگر از اهداف طرح تحول سلامت را ارائه خدمات کامل سلامت در بیمارستان ها عنوان کرد و گفت: شروع این کار با مشکلات زیادی همراه خواهد شد، اما با تشکیل ستاد اجرایی مرکزی، تمامی برنامه ها برای اجرای این طرح پیش بینی شده و روسای بیمارستان ها نیز به صورت کامل توجیه شده اند.

پیوندی با اعلام اینکه 17 بیمارستان تحت پوشش این دانشگاه دارای 4 هزار تخت بیمارستانی است، گفت: 7 تا 8 درصد این تخت ها در بخش های ویژه قرار دارند و متاسفانه بیمارستان های ما بخش سوختگی ندارند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با عنوان این مطلب که زیبنده نیست در پایتخت کشور اسلامی یک شاخص سلامت نداشته باشیم، اظهار داشت: از همین امروز طراحی یک بیمارستان با در نظر گرفتن بخش های مختلف سوختگی، پیوند اعضا و قلب در دستور کار است که به عنوان یک طرح ملی سلامت می بایست از آن حمایت شود.

وی با اعلام اینکه مشکلات نظام سلامت تنها با تصدی گری حل نمی شود، از برون سپاری بخش های بهداشتی و درمانی به بخش خصوصی، خیریه و غیردولتی خبر داد و گفت: واگذاری بخش های بهداشتی و درمانی با نظارت جدی دانشگاه صورت می گیرد و اینگونه نخواهد بود که ارائه خدمات در این مراکز رها شود.

پیوندی با اعلام اینکه 65 تا 85 درصد سلامت مردم مدیون خودمراقبتی است، افزود: مقوله خودمراقبتی با خوددرمانی متفاوت است و این یک طرح بهداشتی است که باعث کاهش هزینه های سلامت می شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی همچنین از نظارت جدی بر داروخانه های بیمارستانی خبر داد و گفت: در سال های گذشته متاسفانه در نحوه واگذاری این داروخانه ها دچار مشکل شده بودیم که تصمیم گرفتیم با ایجاد مرکز داروخانه های بیمارستانی اداره آنها را برعهده بگیریم و نظارت بیشتری بر عملکرد این داروخانه ها داشته باشیم.

وی در همین زمینه تاکید کرد: ما پایبند قراردادهای داروخانه های بیمارستانی با بخش خصوصی هستیم، ولی بعد از اتمام قراردادها نظارت این داروخانه ها به مجموعه دانشگاه بازمی گردد.

پیوندی در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری پیرامون مسائل زیرمیزی در نظام سلامت اظهار داشت: در دیداری که خدمت مقام معظم رهبری رسیدیم، ایشان فرمودند اشاعه دادن این قبیل مسائل به رابطه پزشک و بیمار ضربه می زند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ادامه داد: البته مشکلات زیرمیزی که نظام سلامت با آن درگیر است، قابل کتمان نبوده و ما تلاش می کنیم با برنامه هایی که پیش بینی شده تا حدود زیادی از بروز چنین مشکلاتی در نظام سلامت جلوگیری کنیم.