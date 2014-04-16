دبیرستانهای صدرا راهگشای خوبی در زمینه ترویج معارف دینی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید احمد میرعمادی صبح چهارشنبه در جمع دانش آموزان دبیرستان های علوم و معارف اسلامی صدرای لرستان اظهار داشت: دبیرستان های صدرا بهترین مکان برای رسیدن به آموزش و پرورش واقعی هستند.

وی عنوان کرد: امروزه متاسفانه علوم انسانی در مراکز آموزشی، فرهنگی و دانشگاهی به جایگاه واقعی خود نرسیده در حالیکه علوم انسانی مهمترین عامل برای رسیدن به تعلیم وتربیت واقعی است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد در ادامه با اشاره به امتیاز و جایگاه ویژه دبیران و دانش آموزان دبیرستان های صدرا، دانش آموزان و دبیران این مدارس را به جهت گیری دینی توام با علم آموزی دعوت کرد.

وی تصریح کرد: برای تقرب به درگاه الهی دو بال علم و ایمان نیاز است و دبیرستان صدرا می خواهد این دو بال را در اختیار دانش آموزان قرار دهند.

حجت الاسلام میرعمادی تواضع، فروتنی و نیکی کردن به دیگران را از نشانه های ایمان و علم برشمرد و بیان داشت: انتظار می رود که دانش آموزان دبیرستان های صدرا از نظر اخلاقی و تربیتی نمونه و سرآمد باشند.

حجت الاسلام میرعمادی دبیرستان های صدرا را بستر بسیار مناسبی برای رشد دینی و علمی و فرهنگی نسل جوان دانست و عنوان کرد: این دبیرستان ها برای تقویت معنویت و دیانت جوانان مهیا شده اند.

وی یادآور شد: اگر بخواهیم مصداقی برای رسیدن به اهداف تعلیم و تربیت داشته باشیم می توانیم بگوییم بهترین مکان برای رسیدن به آموزش و پرورش واقعی مدارس صدرا هستند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد افزود : دبیرستان های صدرا می توانند راهگشای خوبی در زمینه معارف دینی و علوم انسانی باشند و برای تحقق این امر دانش آموزان صدرا باید جهت گیری دینی توام با علم و آموزش داشته باشند.

