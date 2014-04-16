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۲۷ فروردین ۱۳۹۳، ۱۱:۲۰

احداث کمپ اختصاصی تیم‌های ملی در منطقه آزاد ماکو

احداث کمپ اختصاصی تیم‌های ملی در منطقه آزاد ماکو

ارومیه – خبرگزاری مهر: مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو از مطالعه و فراهم آوری مقدمات لازم برای احداث کمپ اختصاصی تیم های ملی در این منطقه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین فرزان صبح چهارشنبه در چهارمین جلسه هماهنگی همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی منطقه آزاد ماکو اظهار داشت: در حال حاضر برای توسعه ورزش منطقه و استان آذربایجان غربی در حال مطالعه برای احداث کمپ تیم های ملی هستیم

وی ادامه داد: در این راستا در اولین گام استارت کار را با اردوی تیم ملی پینگ پنگ به مدت 10 روز می زنیم و امیدواریم میزبان خوبی برای ملی پوشان باشیم.

 فروزان یاد آور شد: با هدف شناساندن ظرفیت های اقتصادی و سرمایه گذاری و نیز جاذبه های گردشگری منطقه همایش پیاده روی خانوادگی در ماکو به گستره کل محدوده منطقه آزاد ماکو برگزار می شود و این برنامه به صورت زنده از شبکه سوم سیما پخش می شود.

وی افزود: سازمان منطقه آزاد ماکو باید در تمام زمینه ها ایفای نقش نماید و ورزش یکی از این گزینه ها است که لازمه نشاط و سلامتی جامعه است.

فروزان اضافه کرد: ورزش باید به‌عنوان تفریح مطمئن وارد خانوادها شود و ما به دنبال ورزش قهرمانی نیستیم بلکه در ورزشهای پایه و زیر ساختهای آن با وجود ظرفیتهای بالقوه منطقه تلاشهای گسترده ای در دستور کار قرار می دهیم.

وی گفت: درخواست های متعددی از سوی بخش خصوصی در حوزه های مختلف ورزشی همچون پیستهای موتور سواری، اتومبیلرانی، اسب سواری به سازمان رسیده که در حال بررسی موارد و اعطای مجوزهای لازم هستیم.

مدیر عامل منطقه آزاد ماکو گفت: بزودی همایش 100 هزار نفری پیاده روی در این منطقه برگزار می شود.

فروزان گفت: مدیریت منطقه آزاد ماکو با تمام توان در خدمت ورزش های پایه است تا ماکو به قطب ورزشی کشور تبدیل شود.

کد مطلب 2271975

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