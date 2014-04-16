به گزارش خبرنگار مهر، حسین فرزان صبح چهارشنبه در چهارمین جلسه هماهنگی همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی منطقه آزاد ماکو اظهار داشت: در حال حاضر برای توسعه ورزش منطقه و استان آذربایجان غربی در حال مطالعه برای احداث کمپ تیم های ملی هستیم

وی ادامه داد: در این راستا در اولین گام استارت کار را با اردوی تیم ملی پینگ پنگ به مدت 10 روز می زنیم و امیدواریم میزبان خوبی برای ملی پوشان باشیم.

فروزان یاد آور شد: با هدف شناساندن ظرفیت های اقتصادی و سرمایه گذاری و نیز جاذبه های گردشگری منطقه همایش پیاده روی خانوادگی در ماکو به گستره کل محدوده منطقه آزاد ماکو برگزار می شود و این برنامه به صورت زنده از شبکه سوم سیما پخش می شود.

وی افزود: سازمان منطقه آزاد ماکو باید در تمام زمینه ها ایفای نقش نماید و ورزش یکی از این گزینه ها است که لازمه نشاط و سلامتی جامعه است.

فروزان اضافه کرد: ورزش باید به‌عنوان تفریح مطمئن وارد خانوادها شود و ما به دنبال ورزش قهرمانی نیستیم بلکه در ورزشهای پایه و زیر ساختهای آن با وجود ظرفیتهای بالقوه منطقه تلاشهای گسترده ای در دستور کار قرار می دهیم.

وی گفت: درخواست های متعددی از سوی بخش خصوصی در حوزه های مختلف ورزشی همچون پیستهای موتور سواری، اتومبیلرانی، اسب سواری به سازمان رسیده که در حال بررسی موارد و اعطای مجوزهای لازم هستیم.

مدیر عامل منطقه آزاد ماکو گفت: بزودی همایش 100 هزار نفری پیاده روی در این منطقه برگزار می شود.

فروزان گفت: مدیریت منطقه آزاد ماکو با تمام توان در خدمت ورزش های پایه است تا ماکو به قطب ورزشی کشور تبدیل شود.