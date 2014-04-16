خبرنگاران بازوان پرتوان مسئولان در اجرای سیاست های دولت هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محسن مرادی پناه صبح چهارشنبه در نشست با اصحاب رسانه شهرستان بهار با بیان اینکه تعامل و همکاری اصحاب رسانه با مسئولین شهرستان در راستای اجرای منویات رهبری و سیاست های دولت، آبادانی و عمران این منطقه را به همراه خواهد داشت: اگر دستگاههای اجرایی خبرنگاران را به عنوان چشمان بینای مردم بدانند که مسائل و مشکلات موجود در شهرستان را منعکس می کنند مسلما از پیشنهادهای این قشر در راستای، توسعه و پیشرفت این منطقه بهره خواهند جست.

مرادی پناه با اشاره به اینکه در شهرستان بهار به دنبال حاشیه سازی نیست، اذعان داشت: خبرنگاران هم باید از پرداختن به مسائل حاشیه ای بپرهیزند و اگر هم انتقادی به مشکلات و مسائل دارند سعی کنند انتقاد را صادقانه در راستای حل مسائل به قلم درآورند.

وی افزود: دستگاههای اجرایی تعامل و همکاری با اصحاب رسانه را در برنامه های خود داشته باشند و خبرنگاران نیز بدانند که از این پس هیچ مانعی در شهرستان برای همکاری آنها با دستگاههای اجرایی وجود ندارد.

مرادی پناه در خصوص اولویت های کاری مدیریت ارشد شهرستان بهار نیز اظهار داشت: توسعه بخش کشاورزی شهرستان از اولویت های مدیریت شهرستان در سالجاری است که مسلما اعمال مدیریتی قوی را در حوزه آب و خاک و کشاورزی می طلبد.

27 روستای شهرستان با تانکر آبرسانی می شود

وی اظهار داشت: امروز با توجه به اینکه بحران کمبود آب به یکی از مشکلات منطقه ای و حتی ملی در کشور تبدیل شده است و پائین رفتن سطح سفره های آب زیرزمینی مشکلات عدیده ای را برای کشاورزان و حتی آب شرب مردم در مناطقی مثل شهرستان بهار به وجود آورده است تا جائیکه در حال حاضر به 27 روستای شهرستان با تانکر آبرسانی می شود لذا بخش کشاورزی مدیریتی ویژه را برای بهبود این اوضاع نیاز دارد.

مرادی پناه افزود: امروز بخش کشاورزی شهرستان نیاز به مدیریت در حوزه آب، ترویج تناوب کشت و ترویج کشت محصولات کم آب بر البته با همکاری خود زارعان دارد تا بتوان در کنار کنترل بحران آب، وضعیت اقتصادی شهرستان را که به تولیدات کشاورزی وابسته است را بهبود بخشید.

وی با اشاره به یکی دیگر از اولیت های مدیریت ارشد شهرستان در سالجاری جذب اعتبارات لازم برای تکمیل پروژه های نیمه تمام شهرستان بهار است،گفت: در شهرستان بهار پروژه های برزگی در سطح ملی وجود دارد که به علت نبودن اعتبارات نیمه کاره رها شده است.

وی گفت: پروژه هایی نظیر بیمارستان 64 تخت خوابی، تأسیسات فاضلابف موزه سفال لالجین، مجموعه ورزشی بانوان بهار، استخر لالجین و غیره نیاز به جذب اعتبارات استانی و ملی دارد تا به مرحله بهره برداری برسند.

مرادی پناه افزود: رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی شهرستان بهار از دیگر اولویت های شهرستان بهار در سالجاری است چراکه شهرستان از ظرفیت ها و پتانسیل های خوبی در عرصه تولید وو صنعت برخوردار است ولی اکنون مشاهد می کنیم که بسیاری از واحدهای تولیدی واقع در شهرکهای صنعتی این شهرستان تعطیل، نیمه تعطیل و یا به صورت نیمه وقت مشغول به کار هستند.

کمبود نقدینگی سبب تعطیلی صنایع شهرستان بهار شده است

وی با بیان این مطلب که کمبود نقدینگی از دلایل اصلی تعطیلی واحدهای تولیدی شهرستان بهار است، اذعان داشت: یکی از سیاست های اصلی مقام ارشد استان و شهرستان در سالجاری تزریق تسهیلات به واحدهای صنعتی نیمه فعال و یا تعطیل است تا بتوان دوباره این واحدها را فعال نمود.

مرادی پناه با اشاره به اینکه 38 واحد صنعتی در شهرستان بهار تعیین تکلیف شده اند، گفت: با تبادل نظرهایی که با بانکها در سطح شهرستان صورت گرفته است 38 واحد صنعتی موجود در شهرستان که به علت نبود نقدینگی دچار رکود شده بودند را به سمت فعالیت سوق دادیم.

وی همچنین با بیان این مطلب که در شهرستان بهار ظرفیت های خوبی در حوزه صادرات وجود دارد، عنوان داشت: هدفگذاری در حوزه تقویت صادرات شهرستان از اولویت های کاری متولیان این امر در شهرستان است .