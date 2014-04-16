اقدامات اشتباه چین در عملیات یافتن هواپیمای مالزیایی/ فرصت ضبط سیگنال های بیشتر از دست رفت

به گزارش خبرگزاری مهر، نیویورک تایمز در گزارشی نوشت: هنگامیکه کشتی چینی در ماه جاری از شناسایی سیگنال هایی در زیر آب خبر داد که به گفته پکن در ارتباط با هواپیمای مفقود شده مالزیایی بود، ناگهان چین به قهرمان تلاشهای چندملیتی برای یافتن این هواپیما تبدیل شد.



این روزنامه آمریکایی در ادامه نوشت: اگرچه ادعاهای چین تنها در ظرف چند روز توجه جهانیان را به خود جلب کرد، ناگهان سیگنال های ثبت شده از سوی پرسنل آمریکایی بر روی صدها کشتی استرالیایی صدها مایل دورتر از سیگنال های شناسایی شده کشتی چینی باعث انحراف اذهان عمومی به ادعاهای چین شد.



با این حال، ادعاهای چین همچنان شماری از مقامات ایالات متحده و دیگر کشورهای شرکت کننده در این عملیات جستجو را خشمگین کرد. شماری از مقامات و تحلیلگران غربی بر این باورند که این اعلام چین تنها باعث شد تا عملیات جستجو به تاخیر افتاده و اذهان عمومی منحرف شود.



در همین رابطه یکی از مقامات وزارت دفاع آمریکا که خواست نامش فاش نشود، گفت: هر کشوری خواهان یافتن این هواپیمای مفقود شده مالزیایی است اما اطلاعات اشتباه باعث تاخیر در عملیات جستجو می شود.

به نوشته نیویورک تایمز، بیشتر سرنشینان این هواپیمای مالزیایی چینی بودند، بنابراین هیچ شبهه ای وجود ندارد که چرا یافتن این هواپیما به اولویت اصلی برای پکن تبدیل شده است.



از زمان ناپدید شدن این هواپیما در روز هشتم مارس، پکن هواپیماهای شناسایی و بیش از 12 کشتی خود را به منطقه اعزام کرده و در این عملیات 21 ماهواره مشارکت کردند، بطوریکه بیشتر کشتی های مستقر در جنوب اقیانوس هند چینی اند.

در حقیقت این عملیات فرصت بسیار مناسبی را برای دولت چین فراهم کرد تا تعهدات و قابلیت های فنی خود را به مردم کشورش به رخ بکشد و تا حد زیادی بتواند از میزان انتقادها که به خاطر گردباد هایان در فیلیپین گریبانگیر این کشور بود، بکاهد و عکس العمل مناسبی را در رابطه با هواپیمای مفقود شده مالزیایی نشان دهد.



جف کینگستون مدیر مطالعات آسیا در دانشگاه تمپل بر این باور است که مفقود شدن هواپیمای مالزیایی این فرصت را برای چین فراهم کرد تا بخشی از آبرو و حیثیت از دست رفته خود را به دست آورد و به جهانیان ثابت کند که قدرتمند است.



به نوشته این رسانه غربی، اما عملیات جستجو باعث شد تا چین در ارتباط نزدیک و ناگهانی با رقبای منطقه ای قرار گیرد که گسترش سریع نظامی چین آنها را نگران کرده است. از سوی دیگر همزمان با تنش های منطقه ای موجود پیش از مفقود شدن هواپیمای مالزیایی، شتاب چین برای یافتن این هواپیما دیگر رقبا را که در این عملیات مشارکت داشتند، مضطرب کرد.



این روزنامه غربی در ادامه تاکید می کند: در اولین هفته جستجو، ماهواره های چین تصاویری را از لاشه این هواپیما در دریای چین جنوبی منتشر کردند که اگرچه بعدها مشخص شد که در ارتباط با لاشه این هواپیما نبوده است اما باعث اتلاف زمان دیگر کشورها شد که در عملیات جستجو نقش داشتند و فرصت را برای ضبط سیگنال های بیشتر و محدود کردن منطقه جستجو در زیر آب از دست دادند.