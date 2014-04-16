ورود رییس فدراسیون به موضوع بسکتبال گرگان / تلاش اداره کل برای جذب حامی مالی بسکتبال

به گزارش خبرنگار مهر، مصوبه اخیر شورای شهر نخستین موضوعی بود که قربانعلی پاشا صبح امروز در جمع خبرنگاران در مورد آن سخن گفت و افزود: ابتدا باید تشکر کنیم از همه کسانی که تاکنون به تیم بسکتبال شهرداری کمک کرده اند، در صحبتی که با اعضای شورای شهر و کسانی که رای مخالف داده بودند متوجه شدم که اعضای شورا مخالفتی با تیم داری بسکتبال ندارند.

وی خاطرنشان کرد: بیشتر اعضای شورای شهر خودشان رییس هیات های ورزشی استان یا شهرستان هستند و این نشان می دهد که به ورزش علاقه مند هستند. آنها انتظار دارند که دیگر مسئولان استان هم به بسکتبال کمک کنند.

وی به کمک هایی که تاکنون به تیم بسکتبال داشته اشاره و بیان کرد: من از همان سال اولی که به استان آمده بودم به تیم بسکتبال کمک کرده ام چه از طریق سازمان تربیت بدنی وقت و چه از طریق شرکت های استان و 2 سال نیز از شرکت سایپا پول گرفتیم.

پیگیری ها برای کمک به بسکتبال ادامه دارد

پاشا تصریح کرد: یک ماه مانده به پایان سال گذشته به همراه نمایندگان گرگان در مجلس از شرکت سایپا درخواست کمک 300 میلیونی کردیم که مدیرعامل آن شرکت اعلام آمادگی کرد. روز گذشته آقای امامی این موضوع را پیگیری کرد و پیش مدیرعامل شرکت سایپا رفت و نظر موافق وی را جلب کرد و قرار شد این موضوع در هیات مدیره آن شرکت بررسی شود.

وی اظهار داشت: ما خودمان هم نامه های زیادی به شرکت هایی که فکر می کنیم می توانند به بسکتبال کمک کنند نوشته ایم و گفتیم در ازای تبلیغات آن شرکت بر روی پیراهن تیم به بسکتبال کمک شود چون شهرداری نیازی به تبلیغ ندارد.

ورود رییس فدراسیون به موضوع بسکتبال گرگان

پاشا با اعلام اینکه بسکتبال گرگان را با شهرداری گرگان می شناسند از پیگیر های رییس فدراسیون بسکتبال در این زمینه سخن گفت و افزود: آقای مشحون رییس فدراسیون هم در این باره پیگیری های زیادی انجام داد و با من تماس گرفت و می خواست که به گرگان بیاید و با اعضای شورای شهر صحبت کند.

وی با اشاره به برگزاری جلسه های مختلف در مورد بسکتبال اظهار کرد: من با نمایندگان مجلس و فرماندار گرگان پیرامون وضعیت بسکتبال صحبت کردم و خود نمایندگان هم با اعضای شورا دیدار کردند.

چرا بازیکنان بومی در تیم های دیگر بازی می کنند؟

مدیرکل ورزش و جوانان گلستان در رابطه با بازیکنان بومی بسکتبال گرگان تصریح کرد: ما دوست داریم که گلستان را با گلستانی ها بسازیم و این موضوع را به همه مربیان رشته های مختلف ورزشی استان گفته ام. ما باید بازیکنان گلستانی که در تیم های دیگر بازی می کنند را برگردانیم و شرایط طوری رقم بخورد که آنها در شهر و استان خودشان بازی کنند.

وی افزود: مثلاً مجتبی بنی عقیل چرا باید در تیم شهرهای دیگر بازی کند؟ من در جریان جزئیات مشکلات او و باشگاه نیستم و فقط شنیده ام که به خاطر اختلاف مالی از گرگان جدا شده است. من قانوناً در مورد ریز مسائل مالی نمی توانم دخالتی کنم.

وی با انتقاد از هزینه ای که برای بازیکنان غیربومی صرف می شود گفت: سوالم این است که اگر تیم بسکتبال با بازیکنان خارجی و غیربومی نهم جدول می شود چرا باید 800 میلیون برای آن هزینه شود؟ همین هزینه را برای بازیکنان بومی انجام بدهیم و در آن صورت نهم جدول شدن هم اشکالی ندارد.

پاشا افزود: من نمی گویم که همه بازیکنان بومی باشند اما نباید اینگونه باشد که 90 درصد بازیکنان غیربومی باشند بلکه این ترتیب برعکس شود.

وی تاکید کرد: ما اگر 5 میلیون بیشتر به بازیکن گلستانی بدهیم جای دوری نمی رود اما اگر این پول به بازیکنان استان های دیگر داده شود هدر می رود. من در ارتباط با تیم بهشت هیرکان هم همین نظر را دارم. این تیم را هم باید توسط گلستانی ها بسازیم و بازیکنانی که در تیم های دیگر هستند را جمع کنیم.

باید با حداقل ها بسازیم

قربانعلی پاشا خاطرنشان کرد: من از اول در زمان ایزدپناه هم گفتم و در زمان کبیر هم تکرار کردم که ما باید برنامه ریزی داشته باشیم. من اعتقاد ندارم که در حال حاضر بیش از یک میلیارد برای تیم بسکتبال هزینه شود.

وی با اعلام اینکه میزان هزینه شهرداری را نباید با تیم های دیگر لیگ بسکتبال مقایسه کرد افزود: مثلاً تیم مهرام اگر 2 و نیم میلیارد هزینه می کند از طرف شرکت حمایت می شود اما در گرگان این پول از جیب مردم پرداخت می شود و باید هزینه های آن را مدیریت کنیم. اگر مهرام در سال 10 دست لباس می گیرد ما بیاییم 2 دست لباس بگیریم و با حداقل ها بسازیم.

این که می گویند کف خانه بسکتبال پارکت نیست بهانه است

پاشا به خانه بسکتبال هم اشاره و تصریح کرد: خانه بسکتبال گرگان 20 سال پیش باید ساخته می شد و باید از مدیران گذشته بپرسیم که چرا این کار را انجام ندادند. الان دو ساله که آن را افتتاح کردیم اما چرا ورزش های دیگر می آیند در آن بازی می کنند؟

وی افزود: این که می گویند کف خانه بسکتبال پارکت نیست مگر چند سال است که سالن امام پارکت شده است؟ کف سالن امام 2 سال پیش پارکت شده و قبل از آن در همین مکان مسابقات لیگ برتر را برگزار می کردند. برای اینکه استعدادیابی را به طور مداوم انجام ندهند کف خانه بسکتبال را بهانه می کنند.

وی بیان کرد: خانه بسکتبال متعلق به بسکتبال است و آقایان و بانوان باید آنجا آموزش ببینند. ما اگر در گرگان بسکتبال قوی نداشته باشیم ما را زیر سوال می برند.

مهلت یک ماهه به ورزشی های استان

مدیرکل ورزش و جوانان در پایان از مهلت یک ماهه به مسئولان ورزشی خبر داد و گفت: من 10 روز پیش به همه روسای اداره ورزش شهرستان ها و هیات های ورزشی نامه نوشتم و در آن 26 آیتم را در زمینه های مختلف از جمله استعدادیابی، کلاس ها و ... مشخص کرده ام. تا یک ماه به آنها فرصت داده ایم و اگر ترتیب اثر ندهند آن را پیگیری می کنیم.