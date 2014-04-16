کلاهبرداري ميلياردي با عناوين جعلي کشوري و لشکري

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ "منصور خدادادي" در تشریح این خبر گفت:همزمان با دريافت پرونده اي از کلانتري 18باغستان شهريار مبني بر کلاهبرداري فردي به نام "ح-ک" که با چهره موجه خود را از کارکنان دولت معرفي مي کرد، بررسي موضوع در دستور کار ماموران پليس آگاهي قرار گرفت.

سرهنگ خدادادي ادامه داد: شاکي با فريب يکي از مالباختگان به او وعده داده بود مي تواند برايش تخفيف مجوز ساخت بگيرد و در اين زمینه 104 ميليون و 500 هزار ريال از وي گرفته و هيچ کاري انجام نداده بود.

وي افزود: با توجه به حساسيت موضوع، با تحقيق از شاکي مشخص شد که متهم با نشان دادن دستبند و انواع کارت هاي شناسايي از نهادهاي کشوري و لشکري، شاکي را فريب داده و اعتماد وي را جلب کرده و در فواصل مختلف به بهانه پيشرفت کار مبالغي اخذ کرده است .

خدادادي تصريح کرد: به مرور زمان شاکيان ديگري که به بهانه هاي مختلف و متناسب به نياز آنها، مانند اخذ وام هاي سنگين، آزادي زنداني، اعطاء نمايندگي، با چهره موجه و با استفاده از عناوين جعلي و دادن شماره حساب خود کلاهبرداري کرده بود به پليس آگاهي مراجعه کردند.

رييس پليس آگاهي غرب استان تهران عنوان داشت: با بکارگيري مخبرين و اقدامات فني سرانجام متهم در منطقه فرديس مورد شناسايي قرار گرفته و پس از دستگيري برای تحقيقات بيشتر به پليس آگاهي منتقل شد.

اين مقام ارشد انتظامي اظهار داشت: در بازجويي از متهم ، وي ضمن اعتراف به جرمش،به کلاهبرداري از 15 نفر بالغ بر يک ميليارد و 8 ميليون ريال اعتراف کرد.

سرهنگ خدادادي افزود: متهم اعتراف کرد با همراه داشتن دستبند و گاز اشک آور ، در کلاهبرداري هايش ، کارت هاي مربوط به نمايندگي شرکتش را به مالباختگان نشان مي داده و به بهانه وام گرفتن از آنها پول مي گرفته است.