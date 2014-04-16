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۲۷ فروردین ۱۳۹۳، ۱۲:۲۴

به مناسبت روز ارتش انجام شد؛

اهدای 150 واحد خون از سوی ارتشی ها

اهدای 150 واحد خون از سوی ارتشی ها

واحد سیار انتقال خون در آستانه روز ارتش و نیروی زمینی جمهوری اسلامی ایران  در پادگان گروه 405 عملیات روانی پرندک پذیرای  داوطلبان اهدای خون بود که در نهایت داوطلبان ارتش اقدام به اهدای 150 واحد خون کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرتیپ دوم ظفر میرزا بیگی فرمانده گروه 405 عملیات روانی ضمن حضور در واحد سیار خونگیری که در این پادگان مستقر شده بود، با تشکر از هماهنگی انجام شده توسط سازمان انتقال خون هفته ارتش و نیروی زمینی را تبریک گفت و افزود: ارتش جمهوری اسلامی ایران همیشه در همه عرصه ها آماده جانفشانی و حمایت از ملت شریف و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است و اهدای خون نیز برای ما چون وظیفه ای مقدس به شمار می رود و امیدواریم در آینده دامنه همکاری و همیاری این نهاد مقدس با سازمان انتقال خون گسترش یابد.

تیم سیار خونگیری از داوطلبان اهدای خون که از تمام یگانهای منطقه پرندک حضور یافته بودند طی یک روز 150 واحد خون دریافت کرد.

 

کد مطلب 2272051

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