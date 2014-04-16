مبارزه با سن غلات در شهرستان هاي گرمسار و آرادان شروع شد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید نادریان صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان گفت: کار مبارزه با سن غلات از دهه اول فروردین ماه سالجاری در شهرستان سمنان شروع شده بود و در دهه سوم ماه جاری نیز به صورت هم زمان کار مبارزه در دو شهرستان گرمسار و آرادان نیز شروع شد.

وی با بیان اینکه تاکنون در پنج هزار هکتار از مزارع گندم و جو استان با سن غلات مبارزه شد افزود: یک هزار و 950 هکتار در آرادان، گرمسار در سطح یک هزار و 650 هکتار و در سمنان یک هزار و400هکتار مبارزه شده است.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان با اشاره به وضعیت آب و هوایی در سالجاری و نقش آن بر زمان ریزش سن پیش بینی کرد: در سال جاری حدود 70 درصد از کل حجم عملیات صرف مبارزه با سن مادری شود.

نادریان به کشاورزان توصیه کرد با مبارزه اصولی و دقیق ودریافت مشاوره لازم از طرف اعضای بیش از 50 شبکه مراقبت خصوصی، دولتی و ناظرین گندم در سطح استان از خسارت ناشی از سن و افت شدید کمی و کیفی محصول ناشی از سن مادری و پوره سن جلوگیری کنند.