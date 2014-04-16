حمایت از فرهنگ مکتوب جزو مهم ترین نیازمندی های فرهنگی شهرضاست

به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا عقدایی پیش از ظهر چهارشنبه با بیان این مطلب در نشست کارگروه اوقات فراغت شهرستان شهرضا اظهار داشت: تولید آثار مختلف در حوزه فرهنگ مکتوب از مهم ترین معیارهای توسعه و تعالی هر جامعه به شمار می رود و سابقه درخشان شهرضا در این حوزه خطیر از مهم ترین افتخارات تاریخی این شهرستان است.

وی ادامه داد: مطبوعات محلی و رسانه ها جزو مهم ترین ارکان حوزه فرهنگ مکتوب به شمار می روند و پیشینه درخشان شهرضا در این حوزه خطیر حاکی از وجود زیرساخت های مطلوب در این عرصه است.

فرماندار شهرضا با اشاره به اینکه تدوین سیاست های حمایت از مطبوعات و رسانه ها باید به شکل جدی از سوی دستگاه های فرهنگی در دستور کار قرار بگیرد،اذعان داشت: به طور مثال با سابقه ترین نشریه محلی شهرضا پس از 17 سال فعالیت مداوم به دلیل بروز مشکلات و نارسایی های مالی ناچار به توقف فعالیت شده است و بر همین اساس انتظار می رود در کوتاه ترین زمان ممکن شاهد انتشار مجدد این نشریه باشیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تشریح جایگاه فاخر مطبوعات و رسانه ها در حوزه های مختلف اجتماعی شهرضا گفت: میزان اهتمام و گرایش مردم شهرضا به امر مطالعه کتاب و مطبوعات قابل توجه است و تمامی سیاست گذاری های دستگاه های فرهنگی باید معطوف به تقویت ارکان مطبوعاتی و رسانه های شهرستان باشد.

عقدایی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه ترویج ورزش همگانی باید با تعامل دستگاه های مسئول در شهرضا نهادینه شود، متذکر شد: به طور مثال سالمندان جامعه از مهم ترین اقشاری به شمار می روند که انتظار می رود با تدوین سیاست گذاری های مطلوب شاهد غنی سازی اوقات آنها به شکل مطلوب باشیم.

وی تبیین اصول و مفاهیم قرآنی را از دیگر نیازمندی های کنونی جامعه برشمرد و گفت: تولید آثار جذاب با محوریت مفاهیم و اصول قرآنی در زمینه های تصویری، مکتوب و صوتی باید به شکل جدی در دستور کار صاحب نظران و قرآن پژوهان قرار بگیرد.