130 نفر در بخش نگهداری و تعمیرات برق مازندران آموزش می بینند

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمود مصطفوی ، پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه آموزش، تحت عنوان دوره آموزشی نگهداری و تعمیرات که با حضور کارشناسان و پیمانکاران شرکت توزیع برق مازندران در باشگاه برق ساری برگزار شد اظهار داشت: شرکت توزیع ، شرکت فنی و مهندسی بوده و راهبرد اولیه آن عملیات – اجرائی بود که با تغییر استراتژی به سمت مهندسی و نظارت رفته است.



وی افزود: این شرکت چندین نوع آموزش در سطح های مختلف در طول سال جهت ارتقاء دانش کارشناسان، پیمانکاران ومعاونین برگزار می کند.



مدیر آموزش و برنامه ریزی نیروی انسانی شرکت توزیع برق مازندران، با بیان اینکه سطح آموزش ها ی شرکت با تغییر استراتژی تغییر کرده است گفت: آموزش ها روند بهبود مدیریت و سرپرستی پیدا کرده و در بحث کارشناسی نیز تکنولوژی های نوین مورد استفاده قرار می گیرد .



مصطفوی ادامه داد: با توجه به اینکه در بحث چک لیست های تعمیرات و نگهداری کاغذ های زیادی مصرف می شد ورود نرم افزار در این بخش باعث حذف کاغذ ، بهبود روند کار، پیگیری اثر بخش، زمان بندی بهتر می شود و نیز روند اجرا را سیستم به صورت آنلاین به ما گزارش می دهد.



وی با اشاره به دوره آموزش مقدماتی در سال گذشته و میزان اثر بخشی آموزش ها بیان داشت: در این دوره که دوره آموزشی پیشرفته تری نسبت به قبل است در طی سه روز و در دو مقطع برگزار می شود که بخشی از آن مختص کارشناسان تعمیرات و بهره برداری و پیمانکاران و بخش دیگر آموزش در قالب سمینار مختص معاونین ارشد و مدیران شرکت می باشد.



لزوم توجه به حضور در دوره های آموزشی



مدیر آموزش و برنامه ریزی نیروی انسانی شرکت توزیع برق مازندران،با بیان اینکه ارتباط تنگاتنگی واحد آموزش شرکت با واحد آموزش و پژوهش استانداری دارد اظهار داشت: این آموزش ها در راستای نظام جامع آموزش کارکنان دولت است و گواهی نامه رسمی توسط موسسه علمی- کاربردی مازندران برای همکاران صادر می شود.



مصطفوی با تاکید بر اینکه این دوره های آموزشی بیشتر در جهت افزایش توانمندی و مهارت همکاران می باشد بیان داشت: نیروها برای حفظ خود در شرکت نیاز به آموزش دارند و نیز با توجه به نظارتی که صورت می گیرد و اعمال حضور و غیاب در آموزش در صورت غیبت بیش از یک پانزدهم زمان دوره، فرد مورد نظر به صورت خودکار از دوره آموزشی حذف خواهد شد.



وی، با بیان اینکه تعمیرات و نگهداری از مهمترین موضوعات در شرکت توزیع برق است یادآور شد: 26سمینارآموزشی با محوریت نگهداری و تعمیرات در سطح مقدماتی در سال 92 برگزار شد.



مدیر آموزش و برنامه ریزی نیروی انسانی شرکت توزیع برق مازندران، با اشاره به اینکه در این دوره آموزشی که در سطح پیشرفته تری و با حضور استاد مجرب کشور در حوزه نگهداری و تعمیرات برگزار می شود افزود: بیش از 80نفر از کارشناسان نگهداری و بهره برداری و پیمانکاران در این دوره آموزشی شرکت کردند واین در صورتی است که در روز شنبه 30فروردین نیز با حضور 50نفر از معاونین ارشد و مدیران سمینار آموزشی برگزار خواهد شد.



مصطفوی، به اثربخشی دوره های آموزشی اشاره کرد و گفت: در سال گذشته درکاهش تلفات در بخش تعمیرات و نگهداری حائز مقام اول کشوری شدیم.



وی افزود: نقش دیگر این آموزش ها در زمینه صرفه جویی است که در این بخش نیز شاهد کاهش هزینه ها بودیم .