  1. استانها
  2. مازندران
۲۷ فروردین ۱۳۹۳، ۱۲:۴۳

مصطفوی:

130 نفر در بخش نگهداری و تعمیرات برق مازندران آموزش می بینند

130 نفر در بخش نگهداری و تعمیرات برق مازندران آموزش می بینند

ساری - خبرگزاری مهر: مدیر آموزش و برنامه ریزی نیروی انسانی شرکت توزیع برق مازندران گفت: در دوره آموزشی نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه (پی ام) ، بیش از 130نفر از کارشناسان نگهداری و بهره وری، پیمانکاران مرتبط با شرکت، معاونین ارشد و مدیران آموزش می بینند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمود مصطفوی ، پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه آموزش، تحت عنوان دوره آموزشی نگهداری و تعمیرات که با حضور کارشناسان و پیمانکاران شرکت توزیع برق مازندران در باشگاه برق ساری برگزار شد اظهار داشت:  شرکت توزیع ، شرکت فنی و مهندسی بوده و راهبرد اولیه آن عملیات – اجرائی بود که با تغییر استراتژی به سمت مهندسی و نظارت رفته است.

 وی افزود: این شرکت چندین نوع آموزش در سطح های مختلف  در طول سال جهت ارتقاء دانش کارشناسان، پیمانکاران ومعاونین برگزار می کند.

مدیر آموزش و برنامه ریزی نیروی انسانی شرکت توزیع برق مازندران، با بیان اینکه سطح آموزش ها ی شرکت با تغییر استراتژی تغییر کرده است گفت: آموزش ها روند بهبود مدیریت و سرپرستی پیدا کرده و در بحث کارشناسی نیز تکنولوژی های نوین مورد استفاده قرار می گیرد .

مصطفوی ادامه داد: با توجه به اینکه در بحث چک لیست های تعمیرات و نگهداری کاغذ های زیادی مصرف می شد ورود نرم افزار در این بخش باعث حذف کاغذ ، بهبود روند کار، پیگیری اثر بخش، زمان بندی بهتر می شود و نیز روند اجرا را سیستم به صورت آنلاین به ما گزارش می دهد.

وی با اشاره به دوره آموزش مقدماتی در سال گذشته و میزان اثر بخشی آموزش ها بیان داشت: در این دوره که دوره آموزشی پیشرفته تری  نسبت به قبل است در طی سه روز و در دو مقطع برگزار می شود که بخشی از آن مختص کارشناسان تعمیرات و بهره برداری  و پیمانکاران و بخش دیگر آموزش در قالب  سمینار مختص معاونین ارشد و مدیران شرکت می باشد.

لزوم توجه به حضور در دوره های آموزشی

مدیر آموزش و برنامه ریزی نیروی انسانی شرکت توزیع برق مازندران،با بیان اینکه ارتباط تنگاتنگی واحد آموزش شرکت با واحد آموزش و پژوهش استانداری دارد اظهار داشت: این آموزش ها در راستای نظام جامع آموزش کارکنان دولت است و گواهی نامه رسمی  توسط موسسه علمی- کاربردی مازندران برای همکاران صادر می شود.

مصطفوی با تاکید بر اینکه این دوره های آموزشی  بیشتر در جهت افزایش توانمندی و مهارت همکاران می باشد بیان داشت: نیروها برای حفظ خود در شرکت نیاز به آموزش دارند و نیز با توجه به نظارتی که صورت می گیرد و اعمال حضور و غیاب در آموزش در صورت غیبت بیش از یک پانزدهم زمان دوره، فرد مورد نظر به صورت خودکار از دوره آموزشی  حذف خواهد شد.

وی، با بیان اینکه تعمیرات و نگهداری از مهمترین موضوعات در شرکت توزیع برق است یادآور شد:  26سمینارآموزشی با محوریت  نگهداری و تعمیرات در سطح مقدماتی در سال 92 برگزار شد.

مدیر آموزش و برنامه ریزی نیروی انسانی شرکت توزیع برق مازندران، با اشاره به اینکه در این دوره آموزشی که در سطح پیشرفته تری و با حضور استاد مجرب کشور در حوزه نگهداری و تعمیرات برگزار می  شود افزود: بیش از 80نفر از کارشناسان نگهداری و بهره برداری و پیمانکاران در این دوره آموزشی شرکت کردند واین در صورتی است که در روز شنبه 30فروردین نیز با حضور 50نفر از معاونین ارشد و مدیران سمینار آموزشی برگزار خواهد شد.

مصطفوی، به اثربخشی دوره های آموزشی  اشاره کرد و گفت: در سال گذشته  درکاهش تلفات  در بخش تعمیرات و نگهداری حائز مقام اول کشوری شدیم.

وی افزود: نقش دیگر این آموزش ها در زمینه صرفه جویی است که در این بخش نیز شاهد کاهش هزینه ها بودیم .

کد مطلب 2272087

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها