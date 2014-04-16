70 اتوبوس درون شهری در آبادان فعالند/ در حال رفع نواقص سیستم سرمایشی اتوبوسها هستیم

علیرضا بچاری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه آخرین زمان خرید اتوبوسهای نو مربوط به سال 87 است، افزود: به دلیل فرسودگی اتوبوسها تنها امکان ترمیم و رفع نواقص را داریم.

وی نرخ خرید هر دستگاه اتوبوس را 550 میلیون تومان عنوان کرد و اظهار کرد: امکان خرید برایمان وجود ندارد.

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری آبادان با اشاره به شروع فصل گرما در این منطقه اظهار کرد: به دلیل شدت گرفتن گرمای هوا در صدد رفع نواقص سیستمهای سرمایشی اتوبوسها هستیم.

بچاری تصریح کرد: در زمان حاضر یک شرکت (نمایندگی کولرهای اتوبوس) جهت رسیدگی و رفع معایب و نواقص سیستمهای خنک کننده اتوبوسها در حال انجام کار است.

وی گفت: در حال حاضر کار تهیه و دوخت 40 عدد پرده برای نصب در درون اتوبوسها و کمک به بیشتر خنک کردن اتوبوسها در حال انجام است که از ابتدای اردیبهشت ماه نسبت به نصب آنها اقدام می شود.

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری آبادان با اشاره به قول مساعد منطقه آزاد اروند در تامین و در اختیار قرار دادن چند دستگاه اتوبوس برای کمک به بهبود ناوگان اتوبوسرانی و حمل و نقل درون شهری برای استفاده عموم مردم، افزود: تاکنون هیچ اقدام عملی در این زمینه صورت نگرفته است.

بچاری اظهار کرد: در این رابطه نیز با منطقه آزاد اروند نامه نگاری کرده ایم اما پاسخی دریافت نکرده ایم.