تابلوی معاملات بورس سبزپوش شد

به گزارش خبرنگار مهر، تابلوی معاملات امروز بورس سبزپوش شد، این در حالی است که شاخص کل بورس طی 5 روز گذشته روندی منفی را طی کرد و افتی 3579 واحد افت کرده بود.

اما شاخص کل در جریان معاملات روز جاری 313 واحد افزایش یافت و از کانال 73 هزار واحد به کانال 74 هزار واحد بازگشت.

دماسنج بورس طی 5 روز گذشته از رقم 77 هزار و 423 واحد به 73 هزار و 847 واحد نزول کرده بود.

شاخص بازار اول امروز با 185واحد افزایش به 55 هزار و 285 واحد، شاخص بازار دوم با 850 واحد افزایش به 141 هزار و 621 واحد و شاخص صنعت با 275 واحد افزایش به 61 هزار و 847 واحد رسید.