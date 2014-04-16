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۲۷ فروردین ۱۳۹۳، ۱۳:۱۲

تابلوی معاملات بورس سبزپوش شد

تابلوی معاملات بورس سبزپوش شد

در جریان معاملات امروز بورس، شاخص کل 313 واحد افزایش یافت و به کانال 84 هزار واحد بازگشت.

به گزارش خبرنگار مهر، تابلوی معاملات امروز بورس سبزپوش شد، این در حالی است که شاخص کل بورس طی 5 روز گذشته روندی منفی را طی کرد و افتی 3579 واحد افت کرده بود.

اما شاخص کل در جریان معاملات روز جاری 313 واحد افزایش یافت و از کانال 73 هزار واحد به کانال 74 هزار واحد بازگشت.

دماسنج بورس طی 5 روز گذشته  از رقم 77 هزار و 423 واحد به 73 هزار و 847 واحد نزول کرده بود. 

شاخص بازار اول امروز با 185واحد افزایش به 55 هزار و 285 واحد، شاخص بازار دوم با 850 واحد افزایش به 141 هزار و 621 واحد و شاخص صنعت با 275 واحد افزایش به 61 هزار و 847 واحد رسید.

 

 

کد مطلب 2272120

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