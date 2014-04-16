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۲۷ فروردین ۱۳۹۳، ۱۳:۵۷

اکبری:

اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها موجب جذب سرمایه های سرگردان به بخش تولید می شود

اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها موجب جذب سرمایه های سرگردان به بخش تولید می شود

ارومیه – خبرگزاری مهر: رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی گفت: اجرای موفق مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه ها در کشور علاوه بر جذب سرمایه های سرگردان داخل به تولید، سرمایه گذاران خارجی و به ویژه بانک جهانی را به سرمایه گذاری در کشور ترغیب می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، عباداله اکبری پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه همفکری " بررسی راهکارها و هماهنگی اقدامات استانی مرتبط با فاز دوم هدفمندی یارانه ها " اظهارداشت: هدفمندسازی یارانه ها تنها یک طرح داخلی نیست بلکه یکی از گام های اساسی برای ارتباط با اقتصاد جهانی و به دست آوردن منابع بین المللی است.

وی ادامه داد: یارانه ها یکی از محورهای طرح تحول اقتصادی بوده و با اصلاح آنها شاهد افزایش تولید و در نهایت تحول در ساختارهای اقتصادی و جهش اقتصادی کشور خواهیم بود.

اکبری با بیان اینکه با اصلاح قیمتها در مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه ها رقابت واحدها شدیدتر و در پی آن محصولات با کیفیت بالا و مشتری مدار تولید می شود عنوان کرد: در اجرای این طرح علی رغم افزایش کیفیت محصولات، حسابگری جامعه نیز در مصرف افزایش یافته و شاهد کاهش ریخت و پاش و اسراف ناشی از ارزان بودن بیش از حد در بسیاری از محصولات خواهیم بود.

وی یادآورشد: با توجه به تاثیری که اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها در بخش های مختلف تولید و تجارت دارد در این راستا برگزاری چنین جلساتی به منظور تدوین سیاست ها و راهکارهای مشخص جهت اجرای منطقی و بهینه قانون هدفمندی یارانه ها در استان ضروری است.

در این جلسه حاضران نقطه نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص اجرای هرچه بهتر مرحله دوم هدفمندی یارانه ها در استان ارائه کردند.

کد مطلب 2272128

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