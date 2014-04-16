اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها موجب جذب سرمایه های سرگردان به بخش تولید می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عباداله اکبری پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه همفکری " بررسی راهکارها و هماهنگی اقدامات استانی مرتبط با فاز دوم هدفمندی یارانه ها " اظهارداشت: هدفمندسازی یارانه ها تنها یک طرح داخلی نیست بلکه یکی از گام های اساسی برای ارتباط با اقتصاد جهانی و به دست آوردن منابع بین المللی است.

وی ادامه داد: یارانه ها یکی از محورهای طرح تحول اقتصادی بوده و با اصلاح آنها شاهد افزایش تولید و در نهایت تحول در ساختارهای اقتصادی و جهش اقتصادی کشور خواهیم بود.

اکبری با بیان اینکه با اصلاح قیمتها در مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه ها رقابت واحدها شدیدتر و در پی آن محصولات با کیفیت بالا و مشتری مدار تولید می شود عنوان کرد: در اجرای این طرح علی رغم افزایش کیفیت محصولات، حسابگری جامعه نیز در مصرف افزایش یافته و شاهد کاهش ریخت و پاش و اسراف ناشی از ارزان بودن بیش از حد در بسیاری از محصولات خواهیم بود.

وی یادآورشد: با توجه به تاثیری که اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها در بخش های مختلف تولید و تجارت دارد در این راستا برگزاری چنین جلساتی به منظور تدوین سیاست ها و راهکارهای مشخص جهت اجرای منطقی و بهینه قانون هدفمندی یارانه ها در استان ضروری است.

در این جلسه حاضران نقطه نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص اجرای هرچه بهتر مرحله دوم هدفمندی یارانه ها در استان ارائه کردند.