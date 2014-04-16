پروژه های حوزه سلامت در ایلام تکمیل می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مروارید صبح چهارشنبه در بازدید از پروژه های استان اظهار داشت: خوشبختانه در دولت تدبیر و امید توجه زیادی به مبحث سلامت در کشور معطوف شده و در این زمینه خدمات شایان ذکر و قابل تقدیری به جامعه هدف تقدیم شده است.

وی در ادامه با اشاره به برنامه ریزی های دولت تدبیر و امید در حوزه بهداشت و درمان، برای کارکنان دانشگاه علوم پزشکی در جهت پیشبرد اهداف سلامت در استان ایلام آرزوی موفقیت کرد.

در این بازدید مقرر شد که تمام پروژه های یادشده به صورت امانی توسط دستگاه بهره بردار و از محل اعتبارات استانی تکمیل شوند.

این پروژه ها توسط اداره کل مسکن و شهرسازی و شرکت مجری عمران بافت فرسوده احداث شده و بیش از 80درصد پیشرفت فیزیکی داشته است که به واسطه مشکلات اعتباری روند اجرایی آنان متوقف شده بود.

استاندار و هیئت همراه همچنین از پروژه های در حال ساخت اورژانس و بخش خون و سرطان بیمارستان آیت الله طالقانی شهر ایلام بازدید کردند.

اورژانس بیمارستان آیت الله طالقانی بعنوان سومین اورژانس مرکز استان، بخش عمده ای از مناطق جنوبی و غربی شهر ایلام را پوشش خواهد داد وموجب کاهش مراجعات به اورژانس بیمارستان های حضرت امام (ره) و شهید مصطفی (ره) خواهد شد.

برای اولین بار در استان و پس از پیروزی انقلاب اسلامی بخش خون و سرطان اطفال و بالغین این بیمارستان با حضور دو پزشک فوق تخصص و کادر پرستاری مجرب افتتاح می شود .

پیش از این بیماران مبتلا به سرطان به تهران و استان های همجوار اعزام می شدند.

استاندار ایلام و هیئت همراه در بخش دیگری از برنامه بازدید خود، از ساختمان در دست احداث دانشکده دندانپزشکی ایلام و همچنین کلینیک تخصصی دندانپزشکی بازدید نمود. در این دانشکده یکصد دانشجو در مقطع دکترای دندانپزشکی تحصیل می کنند.