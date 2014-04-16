  1. استانها
  2. بوشهر
۲۷ فروردین ۱۳۹۳، ۱۴:۰۸

بعد از ظهر امروز/

آغازعملیات اجرایی ستاد نماز جمعه بندر سیراف 

آغازعملیات اجرایی ستاد نماز جمعه بندر سیراف 

بوشهر-خبرگزاری مهر:در آیینی با حضور امام جمعه و فرماندارکنگان عملیات اجرایی ستاد نماز جمعه بندر سیراف  با اعتبار یک میلیارد ریال آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه کنگان روز چهارشنبه در این آیین اظهار داشت: نماز جمعه از اهمیت و جایگاه خاصی در پیشرفت جامعه برخوردار است.

حجت‌الاسلام محمود محمودی افزود: همه مسئولان باید در جهت توسعه زیرساخت‌های فرهنگی و دینی در جامعه گام بردارند.

وی ادامه داد: این پروژه در زمینی به مساحت 150 متر مربع در دو طبقه با اعتبار اولیه یک میلیارد ریال از محل اعتبارات کمیته برنامه‌ریزی شهرستان و کمک‌های مردمی ساخته می شود.

فرماندار کنگان نیز گفت: همکاری و نقش‌آفرینی در زمینه فرهنگی اگر با عزم و خواست ملی باشد، می تواند تحول خوبی فراهم کند .

عباس تبرکی همچنین خواستار افزایش سطح کیفی برنامه‌های فرهنگی و دینی در شهرستان شد.

کد مطلب 2272157

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها