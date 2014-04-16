آغازعملیات اجرایی ستاد نماز جمعه بندر سیراف 

به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه کنگان روز چهارشنبه در این آیین اظهار داشت: نماز جمعه از اهمیت و جایگاه خاصی در پیشرفت جامعه برخوردار است.

حجت‌الاسلام محمود محمودی افزود: همه مسئولان باید در جهت توسعه زیرساخت‌های فرهنگی و دینی در جامعه گام بردارند.

وی ادامه داد: این پروژه در زمینی به مساحت 150 متر مربع در دو طبقه با اعتبار اولیه یک میلیارد ریال از محل اعتبارات کمیته برنامه‌ریزی شهرستان و کمک‌های مردمی ساخته می شود.

فرماندار کنگان نیز گفت: همکاری و نقش‌آفرینی در زمینه فرهنگی اگر با عزم و خواست ملی باشد، می تواند تحول خوبی فراهم کند .

عباس تبرکی همچنین خواستار افزایش سطح کیفی برنامه‌های فرهنگی و دینی در شهرستان شد.