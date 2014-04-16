تالابهای آذربایجان غربی احیا می شوند/ اخذ حق آبه زیست محیطی و لایروبی انهار راه حل امسال 

به گزارش خبرنگار مهر، آذربایجان غربی با 30 تالاب فصلی و دائمی طبیعی و یا انسان ساخت، با آب شور یا شیرین 604 هزار هکتار از مساحت استان را دربرگرفته که پارک ملی دریاچه ارومیه بزرگترین و بی نظیرترین تالاب استان بوده و تالاب کانی برازان مهاباد و تالابهای اقماری در اطراف دریاچه ارومیه و مناطق مختلف استان هم اکنون دچار مشکل کم آبی شده اند.
سه سایت از 22 سایت کنوانسیون بین المللی رامسر ایران شامل تالاب دریاچه ارومیه، تالاب قوپی باباعلی وتالابهای یادگارلو، درگه سنگی و شورگل در آذربایجان غربی واقع شده که تالاب بین المللی دریاچه ارومیه یکی از ذخیره گاههای زیستکره جهان بوده و تالابهای آغگل ماکو، گرده قیط، میمند و کانی برازان به عنوان مناطق شکارممنوع هستند.
تالاب پارک ملی دریاچه ارومیه با داشتن آب شور و به دلیل ویژگیهای طبیعی و اکولوژیکی منحصر به فرد از مهمترین و با ارزش ترین اکوسیستم های ایران بوده که دارای دو نوع اکوسیستم آبی و خشکی بوده که یک نوع جانور آبزی به نام آرتمیا ارومیانا و 12گونه ازجلبکها در این تالاب زیست می کنند.
اکوسیستم خشکی آن شامل 102 جزیره بزرگ و کوچک بوده که بزرگترین آنها به ترتیب کبودان با داشتن قوچ و میش ارمنی، اشک با داشتن گوزن زرد ایرانی، اسپیر و آرز و با داشتن پوشش گیاهی غنی دارای اهمیت ویژه ای بوده که جزایر 9 گانه از جزایر کوچک دریاچه بوده که مکان مهمی برای جوجه آوری پلیکان سفید، فلامینگو و کاکایی صورتی است.
تبدیل تالاب نوروز لو میاندوآب به منطقه حفاظت شده جدید در آذربایجان غربی تالاب نوروز لو میاندوآب به مساحت یک هزار و 150 هکتار در کنار رودخانه زرینه رود قرار دارد و به دلیل برخورداری از ویژگی های مناسب طبیعی و زیستی در شورای عالی حفاظت از محیط زیست کشور و تصویب هیئت وزیران به عنوان منطقه حفاظت شده اعلام شده بطوریکه این تالاب زیستگاه گیاهان و درختان متنوعی است و در آن انواع مختلف حیوانات وحشی و پرندگان نادر زیبا زندگی می کنند.
ثبت تالاب کانی برازان مهاباد در فهرست تالابهای بین المللی
معاون محیط طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام اینکه تلابهای آذربایجان غربی با اجرای طرح هایی حفاظت می شوند، اظهار داشت: امسال با صرف اعتباری افزون بر دو میلیارد ریال، تالابهای این استان با اجرای طرحهای مختلف حفاظت می شوند.
حمید رعناقد اعلام کرد: امسال احیای تالابهای اصلی آذربایجان غربی با توجه به اینکه در سالهای گذشته بارندگی های کم و خشکسالی باعث خشک شدن تعدادی از تالابهای استان شده بود در اولویت کاری این اداره کل قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه مقرر شده با اجرای طرحهای مختلف از جمله لایروبی انهار سنتی و گرفتن حق آبه زیست محیطی تالابها، تالابهای آذربایجان غربی احیا شوند، ادامه داد: تالاب کانی برازان مهاباد را در فهرست تالابهای بین المللی به ثبت برساند که با ثبت آن تعداد تالابهای بین المللی استان به شش تالاب افزایش یافته است.
وی با عنون اینکه در حال حاضر بیش از 150 گونه پرنده در تالابهای فصلی و دایمی استان زندگی می کنند، با اشاره به اینکه در راستای ارتقا سطح حفاظت مناطق طبیعی و جاذبه های استان، برنامه حفاظتی محیط زیست در هفت منطقه اجرا می شود، افزود: چمن متحرک روستای بدولی تکاب، منشورهای بازالتی ماکو، سنگهای افسانه ای خورنج پیرانشهر به عنوان اثر طبیعی ملی، منطقه بیان شاهین دژ، منطقه چیچکلو، آق گل ماکو و منطقه دالامپر ارومیه در زمره مناطق حفاظت شده در این طرح قرار دارند.
حمید رعنا قد با بیان اینکه اقدامات لازم و قانونی این طرح جهت تبدیل آنها به مناطق چهارگانه زیست محیطی امسال انجام می شود، اظهار داشت: 17 تالاب آذربایجان غربی درحوزه اکولوژیکی دریاچه ارومیه قرار داشته و جز مهمترین تالابهای استان محسوب مي شوند كه در سال 90 سه تالاب در استان به مناطق چهارگانه زیست محیطی استان افزوده شده که تالاب کانی برازان به عنوان تالاب بین المللی با 927 هکتار، تالاب نوروزلو به عنوان منطقه حفاظت شده با 1150 و دشت سوتاو حمامیان به عنوان پناهگاه حیات وحش با 7600 هکتار جز این مناطق بود.
وي در ادامه با بيان اينكه 20 تالاب آذربايجان غربي داراي ارزش اكوسيستمي بوده و در سطح بينالمللي مطرح هستند،اعلام كرد: تعدادي از اين تالابها در سطوح بينالمللي مطرح بوده و قابليت تبديل به مناطق چهارگانه زيست محيطي تحت مديريت را دارند.
تالابهای شورگل، حسنلو و یادگارلو در لیست سرخ مونترو
كارشناس مسئول زيستگاههاي آبي اداره كل حفاظت محيط زيست آذربايجان غربي اعلام کرده؛ تالابهای شورگل، حسنلو و یادگارلوی آذربایجان غربی همچنان در لیست سرخ مونترو هستند، این در حالی است که تالاب بورالان به علت بهره برداری بیش از حد از منابع آبی با مشکل کم آبی مواجه است.
عليرضا قريشي ضمن تاکید بر اینکه در صدد هستیم تالابهای سه گانه را با مشارکت کارشناسان بین المللی از لیست مونترو خارج و تالاب سولدوز را وارد لیست کنواسیون رامسر کنیم، اظهار داشت: بهره برداری بیش از حد از منابع آبی، توسعه بی رویه سازه های آبی از جمله سد حسنلو، مشکل جاری شدن سموم کشاورزی و بالاخص نیترات به تالابها توسط روان آبها، تغییرکاربری، تجاوز به حریم، شکارهای غیر مجاز، از مشکلاتی است که موجب به خطر افتادن حیات جانداران در این زیست بوم ها شده است.
وي واگذاری تالاب ها به جوامع محلی و تشکل های زیست محیطی را از مناسب ترین راه های احیای تالاب ها دانست و گفت: تالاب کانی برازان مهاباد پس از واگذاری به اهالی محل وضعیت مطلوبی پیدا کرده و جوامع محلی به خوبی از این تالاب حفاظت می کنند.
وی از مشخص شدن حریم بستر تالابهای دریاچه ارومیه، کانی برازان، آق قلعه، قوپی باباعلی، اسلام آباد سیران گلی، دورگه سنگی و بورالان خبر داد و با اعلام اینکه تالاب یادگارلو به صورت کامل از بین رفته و به منظور احیای این تالاب از تیمهای بینالمللی درخواست کمک و راهکار مناسب شده است، گفت: اکوسیستم 30 تالاب فصلی و دائمی در آذربایجان غربی آلبوم بی نظیری از طبیعت و زندگی انواع پرندگان ایجاد کرده بود.
كارشناس مسئول زيستگاههاي آبي اداره كل حفاظت محيط زيست آذربايجان غربي ادامه داد: 3 سایت از 22 سایت کنوانسیون بین المللی رامسر ایران شامل تالاب دریاچه ارومیه، تالاب قوپی باباعلی وتالابهای یادگارلو، درگه سنگی و شورگل در آذربایجان غربی واقع شده که تالاب بین المللی دریاچه ارومیه یکی از ذخیره گاههای زیستکره جهان بوده و تالابهای آغگل ماکو، گرده قیط، میمند و کانی برازان به عنوان مناطق شکارممنوع هستند.
قریشی یادآور شد: تالاب پارک ملی دریاچه ارومیه با داشتن آب شور و به دلیل ویژگیهای طبیعی و اکولوژیکی منحصر به فرد از مهمترین و با ارزش ترین اکوسیستم های ایران بود که دارای دو نوع اکوسیستم آبی و خشکی بوده که یک نوع جانور آبزی به نام آرتمیا ارومیانا و 12گونه ازجلبکها در این تالاب زیست می کردند.
نابودی 50 درصد تنوع زیستی منطقه با خشک شدن دریاچه ارومیه
بر اساس اعلام مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی در مراسم گرامیداشت روز تالابها از نابودی 50 درصد از تنوع زیستی منطقه با خشک شدن دریاچه ارومیه خبر داده و افزوده بود: متاسفانه هم اکنون اکثر تالابهای آذربایجان غربی خشک شده و در این زمینه با مشکلات جدی مواجه هستیم.
حسن عباس نژاد تعدیل آب و هوای محلی را یکی از مهمترین کارکردهای تالابها دانسته و اظهار داشت: با توجه به ترکیب کربن در تالابها، این منابع طبیعی در جلوگیری از تغییرات اقلیمی و تخریب لایه اوزون موثر بوده بطوریکه متاسفانه تخریب لایه اوزون، گرم شدن کره زمین، زباله های هستهای، آلودگیهای آب و خاک، فاضلابهای شیمیایی و پسماند از جمله مشکلات و مسائل زیست محیطی بشر امروز است.
وي با اعلام اینکه تالاب یادگارلو به صورت کامل از بین رفته و به منظور احیای این تالاب از تیمهای بینالمللی درخواست کمک و راهکار مناسب شده است، گفت: اکوسیستم 30 تالاب فصلی و دائمی در آذربایجان غربی آلبوم بی نظیری از طبیعت و زندگی انواع پرندگان ایجاد کرده بود.
وی یادآور شد: تالاب پارک ملی دریاچه ارومیه با داشتن آب شور و به دلیل ویژگیهای طبیعی و اکولوژیکی منحصر به فرد از مهمترین و با ارزش ترین اکوسیستم های ایران بود که دارای دو نوع اکوسیستم آبی و خشکی بوده که یک نوع جانور آبزی به نام آرتمیا ارومیانا و 12گونه ازجلبکها در این تالاب زیست می کردند.
وی اکوسیستم خشکی آن شامل 102 جزیره بزرگ و کوچک بوده که بزرگترین آنها به ترتیب کبودان با داشتن قوچ و میش ارمنی، اشک با داشتن گوزن زرد ایرانی، اسپیر و آرز و با داشتن پوشش گیاهی غنی دارای اهمیت ویژه ای بوده که جزایر 9 گانه از جزایر کوچک دریاچه بوده که روزگاری مکان مهمی برای جوجه آوری پلیکان سفید، فلامینگو و کاکایی صورتی محسوب می شد.
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