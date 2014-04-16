تالابهای آذربایجان غربی احیا می شوند/ اخذ حق آبه زیست محیطی و لایروبی انهار راه حل امسال 

به گزارش خبرنگار مهر،‌ آذربایجان غربی با 30 تالاب فصلی و دائمی طبیعی و یا انسان ساخت، با آب شور یا شیرین 604 هزار هکتار از مساحت استان را دربرگرفته که پارک ملی دریاچه ارومیه بزرگترین و بی نظیرترین تالاب استان بوده و تالاب کانی برازان مهاباد و تالابهای اقماری در اطراف دریاچه ارومیه و مناطق مختلف استان هم اکنون دچار مشکل کم آبی شده اند.

سه سایت از 22 سایت کنوانسیون بین المللی رامسر ایران شامل تالاب دریاچه ارومیه، تالاب قوپی باباعلی وتالابهای یادگارلو، درگه سنگی و شورگل در آذربایجان غربی واقع شده که تالاب بین المللی دریاچه ارومیه یکی از ذخیره گاههای زیستکره جهان بوده و تالابهای آغگل ماکو، گرده قیط، میمند و کانی برازان به عنوان مناطق شکارممنوع هستند.

تالاب پارک ملی دریاچه ارومیه با داشتن آب شور و به دلیل ویژگیهای طبیعی و اکولوژیکی منحصر به فرد از مهمترین و با ارزش ترین اکوسیستم های ایران بوده که دارای دو نوع اکوسیستم آبی و خشکی بوده که یک نوع جانور آبزی به نام آرتمیا ارومیانا و 12گونه ازجلبکها در این تالاب زیست می کنند.

اکوسیستم خشکی آن شامل 102 جزیره بزرگ و کوچک بوده که بزرگترین آنها به ترتیب کبودان با داشتن قوچ و میش ارمنی، اشک با داشتن گوزن زرد ایرانی، اسپیر و آرز و با داشتن پوشش گیاهی غنی دارای اهمیت ویژه ای بوده که جزایر 9 گانه از جزایر کوچک دریاچه بوده که مکان مهمی برای جوجه آوری پلیکان سفید، فلامینگو و کاکایی صورتی است.

تبدیل تالاب نوروز لو میاندوآب به منطقه حفاظت شده جدید در آذربایجان غربی تالاب نوروز لو میاندوآب به مساحت یک هزار و 150 هکتار در کنار رودخانه زرینه رود قرار دارد و به دلیل برخورداری از ویژگی های مناسب طبیعی و زیستی در شورای عالی حفاظت از محیط زیست کشور و تصویب هیئت وزیران به عنوان منطقه حفاظت شده اعلام شده بطوریکه این تالاب زیستگاه گیاهان و درختان متنوعی است و در آن انواع مختلف حیوانات وحشی و پرندگان نادر زیبا زندگی می کنند.

ثبت تالاب کانی برازان مهاباد در فهرست تالابهای بین المللی

معاون محیط طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام اینکه تلابهای آذربایجان غربی با اجرای طرح هایی حفاظت می شوند، اظهار داشت: امسال با صرف اعتباری افزون بر دو میلیارد ریال، تالابهای این استان با اجرای طرحهای مختلف حفاظت می شوند.

حمید رعناقد اعلام کرد: امسال احیای تالابهای اصلی آذربایجان غربی با توجه به اینکه در سالهای گذشته بارندگی های کم و خشکسالی باعث خشک شدن تعدادی از تالابهای استان شده بود در اولویت کاری این اداره کل قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه مقرر شده با اجرای طرحهای مختلف از جمله لایروبی انهار سنتی و گرفتن حق آبه زیست محیطی تالابها، تالابهای آذربایجان غربی احیا شوند، ادامه داد: تالاب کانی برازان مهاباد را در فهرست تالابهای بین المللی به ثبت برساند که با ثبت آن تعداد تالابهای بین المللی استان به شش تالاب افزایش یافته است.