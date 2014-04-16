به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش عروسکی «گرگنامه» کاری از اعضای مرکز فرهنگیهنری کانون بیجار در استان کردستان است که 31 فروردین ماه در کشور تاجیکستان روی صحنه خواهد رفت. این نمایش به دعوت تئاتر دولتی تاجیکستان طی روزهای برگزاری جشنواره چادر خیال که از 28 فروردین تا 4 اردیبهشت خواهد بود در شهر دوشنبه حضور خواهد داشت.
این نمایش عروسکی به کارگردانی سیدیاسر هاشمزاده مربی مرکز فرهنگی هنری کانون بیجار است که با شیوهای آموزنده به محیط زیست و لزوم حفاظت از آن توجه کرده است و تاکنون نیز توانسته موفقیتهایی را در کشور کسب کند. اعضای این گروه نمایشی را علیرضا کرمی، محمدرضا راستگو، محمد وطنخواه، محمد شاهمحمدی و پارسا فریدونی به سرپرستی سهیلا شیخی مدیر کل کانون استان کردستان تشکیل میدهند.
نمایش عروسکی «گرگنامه» داستان گرگی را روایت میکند که در محیطی آلوده و کثیف زندگی میکند و روزی از شدت گرسنگی تخم مرغی را به دست میآورد و با آرزوی تبدیل شدن به مرغ از آن نگهداری میکند اما به محض به دنیا آمدن، جوجه او را مامان خطاب میکند و گرگ به خاطر حس مادر و فرزندی که میان آنها ایجاد شده هر چه تلاش میکند نمیتواند جوجه را بخورد و در ادامه اتفاقات جالب و آموزندهای روی میدهد.
در عین حال این نمایش عروسکی سال 1392 در پانزدهمین جشنواره نمایش عروسکی کانون در اراک مقام اول کارگردانی و عروسکگردان این جشنواره را به خود اختصاص داد.
این نمایش پیشتر در مرحله منطقهای همین جشنواره در شیراز مقام اول کارگردانی، عروسکسازی، عروسکگردانی، نویسندگی نمایشنامه عنوان نمایش برگزیده سال را به دست آورده بود. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان پیش از این نیز گروههای نمایشی دیگری را از استانهای آذربایجان غربی، مرکزی و خراسان رضوی به جشنواره چادر خیال اعزام کرده بود.
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