37 برنامه و جشن بزرگ به مناسبت هفته زن در کرمانشاه برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، فرنگیس الماسی ظهر چهارشنبه در نشست خبری، اظهار داشت: سازمان بسیج زنان سپاه حضرت نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه برنامه های مختلفی را تدارک دیده است که در سطح استان انجام خواهد شد.

وی با بیان اینکه برنامه‌های هفته زن در کرمانشاه از روز شنبه 30 فروردین‌ آغاز و تا جمعه پنجم اردیبهشت‌ماه ادامه می یابد، گفت: هرکدام از روزهای هفته زن با یک عنوان نامگذاری شده است.

الماسی گفت: روز اول هفته زن با عنوان "زن، کرامت انسانی و عدالت اجتماعی" نام‌گذاری شده که افتتاح نمایشگاه عفاف و حجاب و دیدار با خانواده های معظم شهدا از جمله برنامه های مهمی است که در این روز انجام خواهد شد.

با بیان اینکه دومین روز از هفته زن به‌نام" زن، سیره فاطمی و سبک زندگی اسلامی ایرانی" نامگذاری شده است، برگزاری مسابقه زندگی‌نامه امام راحل(ره)، دیدار مربیان حلقه‌های صالحین با ائمه جماعات شهرستان‌ها و تجلیل از مادران نمونه بسیجی را اهم برنامه های این روز برشمرد.

مسئول بسیج زنان سپاه حضرت نبی‌اکرم (ص) استان کرمانشاه در ادامه اظهار داشت: سومین روز هفته زن به عنوان "زن، تولید ملی و اصلاح الگوی مصرف" نامگذاری شده و در آن شاهد برنامه هایی نظیر نشست فاطمه شناسی، کوهپیمایی و برگزاری جشنواره خواهیم بود.

الماسی با اشاره به نامگذاری روز چهارم هفته زن به عنوان "زن، مشارکت سیاسی و اجتماعی" و اجرای برنامه هایی نظیر دیدار با مادران بستری در بیمارستان، نشست بصیرتی و فاطمی و مشاعره دیوان امام خمینی (ره)، پنجمین روز هفته زن را به عنوان "زن، شادابی و امید به آینده" معرفی کرد و گفت: برگزاری جشنواره غذا، برگزاری محفل انس با قرآن و عیادت از بیماران بخش زنان بیمارستان از جمله این برنامه هاست.

وی افزود: ششمین روز هفته زن با عنوان " زن، فرهنگ، هنر اسلامی و خودباوری " نامگذاری شده است و طی آن برنامه هایی از قبیل غبار روبی مزار شهدا، برگزاری نشست با عنوان اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی و اجرای مسابقات فرهنگی را از جمله این برنامه ها برشمرد.

الماسی در خصوص هفتمین و آخرین روز هفته زن نیز، گفت: این روز با عنوان "زن، معنویت و امنیت اجتماعی" نامگذاری شده است و حضور در نماز جمعه، برگزاری مسابقه حجاب برتر و تقدیر از دختران محجبه از جمله برنامه های پیشبینی شده برای این روز است.

وی در پایان و با بیان اینکه استان کرمانشاه دارای 946 شهیده و یک هزار و 650 زن جانباز است، از معرفی شهیده فوزیه شیردل به عنوان شهیده شاخص امسال خبر داد.