استعفای 50 نفر از اعضای اتحادیه میهنی کردستان و پیوستن به حزب بارزانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، یک منبع آگاه در اتحادیه میهنی کردستان عراق امروز اعلام کرد که 50 نفر از اعضای این اتحادیه در استان نینوا استعفا کرده اند و به حزب دموکراتیک کردستان به رهبری مسعود بارزانی پیوسته اند.

این منبع که خواست نامش فاش نشود، افزود: افراد مستعفی حزب اتحادیه میهنی کردستان عراق به حزب دموکراتیک کردستان به رهبری مسعود بارزانی پیوسته اند.

در میان این افراد شماری رهبر و نماینده پارلمان عراق به چشم می خورد. شایان ذکر است اتحادیه میهنی کردستان یکی از احزاب سیاسی و اصلی کردهای عراق به شمار می رود که اول ژوئن 1975 تاسیس شد و جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق ریاست آن را برعهده دارد.

این حزب در نخستین انتخابات پارلمانی اقلیم کردستان عراق در سال 1992 نیمی از کرسی های پارلمان این کشور را به دست آورد.