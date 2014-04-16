شمشيربازي کردستان به صورت ویژه مورد حمایت فدراسیون قرار می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، فضل الله باقر زاده ظهر چهارشنبه در مجمع انتخابات هئیت شمشیر بازی استان کردستان اظهار داشت: با توجه به بررسی های صورت گرفته کردستان ظرفیت های مناسبی را برای توسعه ورزش شمشیر بازی را دارد و به همين دليل فدراسيون به صورت ويژه از اين رشته در كردستان حمايت خواهد كرد.

وی با اشاره به لزوم استعداديابي در رشته شمشير بازي در استان كردستان به عنوان يك كار ضروري و اولويت دار افزود: اگر در کردستان به صورت ویژه کار شود تا دو سال آینده در حوزه نوجوانان بازیکنان کردستانی مي توانند در تیم ملی حضور گسترده داشته باشند.

رئیس فدراسیون شمشیر بازی بیان کرد: کردستان با برنامه ریزی می تواند به یکی از قطب های شمشیر بازی تبدیل شود و فدراسیون از هئیت برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت براي برنامه ريزي و همچنين ارتقاء وضعيت موجود مطالبه خواهد كرد.

باقر زاده یادآور شد: در راستای حمایت از ورزش شمشیر بازی استان كردستان فدراسیون هزینه رفت و آمد مربی را برای آموزش به مربیان استان بر عهده می گیرد و کلاس های ارتقاء را براي مربیان استان برگزار می کند.

وی ادامه داد: یک پیست شمشیر بازی، ماسک، ست سه تیکه، و لباس در هفته دوم اردیبهشت به هئیت استان کردستان هدیه می شود و انتظار می رود با حمایت های فدراسیون و اداره کل ورزش و جوانان استان كردستان و برنامه ریزی مدون و جامع هئیت زمینه برای حضور هر چه بهتر ورزشکاران کردستانی در عرصه های ملی و بین المللی فراهم شود.

در مجمع انتخابات هئیت شمشیر بازی كردستان رامین مفتیان با کسب 12 رای از مجموع 14 رای به مدت چهار سال به عنوان رئیس هئیت شمشیر بازی استان انتخاب شد.