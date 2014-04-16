برخورد قاطع با شکارچیان غیرمجاز در قم/ جلوگیری از فعالیت چاه های زغال

محمود علی رکنی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص مقابله با شکارچیان غیر مجاز بیان کرد: محیط بانان در مناطق طبیعی استان اعم از مناطق مدیریت شده و مناطق شکار ممنوع به نظارت برای جلوگیری از شکار غیر مجاز میپردازند.
وی گفت: ابزارهایی برای مدیریت از مناطق حفاظت شده و شکار ممنوع در نظر گرفته شده است که شامل پاسگاههای محیط بانی، محیط بانان و دوربین آنلاین میشود.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم بیان کرد: شکارچیان متخلف دستگیر و سلاح آنها ضبط شده و مراجع قضایی مطابق با قانون با آنها برخورد میکنند.
وی تصریح کرد: علاقمندان برای شکار پرنده باید از سازمان محیط زیست پروانه دریافت کنند تا در ایام و روزهای خاص بتوانند به شکار بپردازند.
تولید زغال باید با استفاده از تکنولوژی روز باشد
رکنی همچنین در خصوص فعالیت چاههای زغال در قم افزود: باید از فعالیت چاههای زغال جلوگیری و با آن برخورد شود و حکم قلع و قمع نیز صادر میشود زیرا تولید زغال باید با استفاده از تکنولوژی روز انجام گیرد.
وی بیان کرد: از مردم درخواست میکنیم تا در صورت مشاهده کورههای زغال و سرب به سازمان محیط زیست اطلاع رسانی کنند.
مدیر کل حفاظت محیط زیست استان قم گفت: کورههای زغال جایگاه مناسبی ندارند و گازهای آلاینده و آثار تخریبی بسیاری را هم ایجاد میکنند.
وی بیان کرد: بسیاری از چاههای ذوب سرب و زغال در قم قلع و قمع شدهاند و سایر آنها نیز در حال نابودی هستند.
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