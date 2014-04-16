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۲۷ فروردین ۱۳۹۳، ۱۴:۱۶

رکنی به مهر خبر داد:

برخورد قاطع با شکارچیان غیرمجاز در قم/ جلوگیری از فعالیت چاه های زغال

برخورد قاطع با شکارچیان غیرمجاز در قم/ جلوگیری از فعالیت چاه های زغال

قم - خبرگزاری مهر: مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم از برخورد قاطع با شکارچیان غیرمجاز در این استان خبر داد.

محمود علی رکنی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص مقابله با شکارچیان غیر مجاز بیان کرد: محیط بانان در مناطق طبیعی استان اعم از مناطق مدیریت شده و مناطق شکار ممنوع به نظارت برای جلوگیری از شکار غیر مجاز می‌پردازند.

وی گفت: ابزارهایی برای مدیریت از مناطق حفاظت شده و شکار ممنوع در نظر گرفته شده است که شامل پاسگاه‌های محیط بانی، محیط بانان و دوربین آنلاین می‌شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم بیان کرد: شکارچیان متخلف دستگیر و سلاح آن‌ها ضبط شده و مراجع قضایی مطابق با قانون با آنها برخورد می‌کنند.

وی تصریح کرد: علاقمندان برای شکار پرنده باید از سازمان محیط زیست پروانه دریافت کنند تا در ایام و روزهای خاص بتوانند به شکار بپردازند.

تولید زغال باید با استفاده از تکنولوژی روز باشد

رکنی همچنین در خصوص فعالیت چاه‌های زغال در قم افزود: باید از فعالیت چاه‌های زغال جلوگیری و با آن برخورد شود و حکم قلع و قمع نیز صادر می‌شود زیرا تولید زغال باید با استفاده از تکنولوژی روز انجام گیرد.

وی بیان کرد: از مردم درخواست می‌کنیم تا در صورت مشاهده کوره‌های زغال و سرب به سازمان محیط زیست اطلاع رسانی کنند.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان قم گفت: کوره‌های زغال جایگاه مناسبی ندارند و گازهای آلاینده و آثار تخریبی بسیاری را هم ایجاد می‌کنند.

وی بیان کرد: بسیاری از چاه‌های ذوب سرب و زغال در قم قلع و قمع شده‌اند و سایر آنها نیز در حال نابودی هستند.

کد مطلب 2272198

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