حفاری اکتشافی ایران در خزر ادامه دارد/ اولتیماتوم شرکت نفت به حفاری شمال

علی اصولی امروز در گفتگو با مهر درباره جزئیات حادثه نفتی در سکوی نیمه شناور امیر کبیر ایران در آبهای عمیق دریای خزر،گفت: حادثه شکسته شدن جرثقیل این سکوی نفتی هیچ گونه خسارت مالی و نیروی انسانی به همراه نداشته است.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز خزر با اعلام اینکه در حال حاضر جرثقیل سقوط کرده از سکو در حال تعمیر و بازسازی است، تصریح کرد: پیش بینی می شود با توجه به روند بازسازی جرثقیل، تا چند هفته آینده بر روی سکوی امیر کبیر نصب شود.

این مقام مسئول همچنین در پاسخ به این سئوال مهر که آیا سقوط کردن چرثقیل منجر به توقف فعالیت حفاری اکتشافی و توصیفی ایران در دریای خزر شده است، اظهار داشت: با توجه به آنکه سکوی امیر کبیر دارای دو جرثقیل بوده هم اکنون عملیات حفاری با استفاده از جرثقیل دوم انجام می شود.

اصولی همچنین در پاسخ به سئوال دیگر مهر مبنی بر میزان خسارت وارد شده به سکوی امیر کبیر توضیح داد: در شرایط فعلی پیمانکار راهبری و حفاری ایران در دریای خزر شرکت حفاری شمال بوده که مذاکرات شرکت حفاری شمال با بیمه طرف قرارداد در حال انجام است.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز خزر علت این حادثه نفتی در سکوی امیر کبیر را خستگی جرثقیل عنوان کرد و افزود: اولتیماتوم های اجرای ضوابط ایمنی به شرکت حفاری شمال به عنوان راهبر سکوی امیر کبیر داده شده است.

این مقام مسئول در پایان خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی حفاری نفتی ایران در آبهای حاکمیتی دریای خزر توسط سکوی امیر کبیر بدون هیچ گونه مشکلی در حال انجام است.

به گزار ش مهر، با ادامه حفاری دومین حلقه چاه اکتشافی و توصیفی ایران در آب های عمیق دریای خزر توسط سکوی عظیم و نیمه شناور امیرکبیر، یکی از جرثقیل های این سازه غول پیکر سقوط کرده است.

علی اصولی مدیرعامل شرکت نفت و گاز خزر با بیان اینکه سقوط جرثقيل سكوي اميركبير هيچ خسارت جاني و مالي به همراه نداشته است، گفت: این جرثقیل اسفند ماه سال گذشته در ساعت دو بامداد سقوط کرده است.

این مقام مسئول با اعلام اینکه فعالیت حفاری سکوی امیرکبیر با گذشت 48 ساعت پس از سقوط جرثقیل از سر گرفته شده است، تصریح کرد: حدود 120 نفر از متخصصان، كارگران و كارشناسان در سکوی امیرکبیر مستقر هستند که این حادثه منجر به حوادث دیگر جانی و مالی نشده است.

به گفته وی ساعت 2 صبح افراد در محدوده سقوط بوم سکوی امیرکبیر نبوده اند، ضمن آنکه خسارتي به لوله ها و تاسيسات وارد نشده است.