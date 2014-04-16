ارتقای جایگاه فرهنگی و اقتصادی فارس اولویت همگان باشد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله اسد الله ایمانی ظهر چهارشنبه در دیدار با اعضای بسیج رسانه استان فارس، گفت: تنها فرق میان همه ما میز و صندلی هاست ولی هدف اصلی باید ارتقای جایگاه استان فارس از لحاظ فرهنگی و اقتصادی در سال جاری باشد.

وی افزود: نمایندگان، ائمه جماعات، مسئولین استان، رسانه ها و.... توجه به مباحث فرهنگی حول محور احمد ابن موسی(ع) را باید اولویت بدانند.

امام جمعه شیراز با اشاره به اینکه در اجرایی شدن مصوبات شورای فرهنگ عمومی کم کاری شده است، یادآور شد: سند فرهنگی نوشته و تنظیم شده اما در اجرا کمی مشکلات وجود دارد که امیدوارم در سال جاری برطرف شود.

آیت الله ایمانی تصریح کرد: راه اندازی قرارگاه فرهنگی و توجه به جبهه فرهنگی در دستور کار قرار دارد افرادی نخبه مباحث مختلف قرارگاه فرهنگی را ساماندهی می کنند واما در جبهه فرهنگی، عموم مردم حضور دارند.

وی با بیان اینکه در مباحث فرهنگی باید بیش از گذشته کار شود ادامه داد: بحث فرهنگ که چهارچوب حرکت جامعه است در جاهایی باید کار کنیم زیرا از حد متوسط پایین تر هستیم که از جمله آنها قانونمندی و بالا بردن آستانه تحمل، فرهنگ عفاف و حیا، فرهنگ تولید و .... است.

نماینده ولی فقیه در استان فارس در خصوص توجه به فعالیت های قرآنی در این استان نیز افزود: تمام جامعه نیاز به ارتباط با قرآن و بهره بردن از آن دارد و اگر به خوبی بتوانیم از این داشته استفاده کنیم به طور حتم خلع های موجود نیز برطرف می شود.

آیت الله ایمانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت اقتصادی استان فارس نیز تاکید کرد: مشکل بزرگ نبود برنامه ریزی مدون برای اقتصاد است و یا اینکه وجود دارد و من از آن بی خبر هستم.

وی ادامه داد: مباحث گردشگری از جمله مواردی است که باید به آن توجه ویژه داشت زیرا ظرفیت های تاریخی و طبیعی فارس در این بخش فراوان است.

امام جمعه شیراز با بیان اینکه برنامه های گردشگری باید متناسب با زیر ساختها باشد، گفت: از مهمترین زیر ساخت های گردشگری استان فارس زیارتگاه ها است که می تواند گردشگران زیادی را جذب کند و از طرفی دیگر قطب پزشکی هستیم.

نماینده ولی فقیه در استان فارس یادآور شد: در حوزه های نفت و گاز نیز فارس جایگاه مناسبی دارد که باید با توجه به آمایش و پیش بینی های درست در این خصوص نیز وارد شویم.

آیت الله ایمانی با اشاره به اینکه با داشتن سند چشم اندازه اقتصادی جذب سرمایه گذار نیز به خوبی انجام می شود، گفت: زمانیکه چنین سندی وجود داشته باشد سرمایه گذار به خوبی وارد بحث می شود و از طرفی مشکلات پیش روی سرمایه گذار نیز برداشته خواهد شد.

وی تصریح کرد: مباحث کشاورزی نیز باید مد نظر قرار داده شود زیرا اگر بخواهیم کشاورزی را به حاشیه ببریم خیانت است.

امام جمعه شیراز افزود: باید کشاورزی هدایت شود که در این راستا اول باید بازار را برای محصولات آماده کنیم که در این خصوص می توانیم کشور های حاشیه خلیج را مد نظر قرار دهیم و سپس کشاورزی را از حالت معیشتی خارج کنیم.

آیت الله ایمانی تاکید کرد: کشاورزی باید از حالت معیشتی به اقتصادی تغییر کند و مسئولین استان نیز باید مباحث صنایع وابسته به کشاورزی را پیگیری کنند.

وی افزود: آنچه که موجب ناراحتی است وضعیت اشتغال و آمار بیکاری در فارس است که باید با برنامه ریزی درست حل شود.

نماینده ولی فقیه در استان فارس با بیان اینکه تغییر مدیریت حرم مطهر باعث افزایش کارهای فرهنگی خواهد شد، گفت: با تغییراتی که ایجاد شد در عرصه مسائل فرهنگی شاهد حضور و فعالیت حرم مطهر خواهیم بود.

آیت الله ایمانی افزود: با هماهنگیهای انجام شده با شهرداری و شورای شهر شیراز فضای اطراف حرم مطهر احمد ابن موسی(ع) تا خیابان لطفعلی خان زند باز می شود.

وی یادآور شد: در دو حرم دیگر اهل بیت(ع) مشهد و قم، نماز جمعه در حرم ها برگزار می شود که در شیراز نیز با انجام طرح توسعه حرم، مصلی نماز جمعه در فضای حرم قرار خواهد گرفت.

امام جمعه شیراز با بیان اینکه فضای هایی به عنوان زائر سرای شهرستانها در اطراف حرم ایجاد می شود، گفت: با هماهنگی های انجام شده فضاهای اطراف حرم مطهر باید به گونه ای در اختیار شهرستانهای استان قرار گیرد که اقدام به راه اندازی زائرسرا کنند و از طرفی دیگر استانهایی نیز در این خصوص درخواست کردند که چنین مکانهایی نیز در اختیار آنها قرار گیرد.

بسیج رسانه نیاز جامعه بود

نماینده ولی فقیه در استان فارس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه رسانه ها در جامعه، گفت: چشم، گوش و تابلو یک جامعه رسانه ها هستند و مردم چشم به رسانه های مختلف دارند و این موضوع مسئولیت آنها را سنگین کرده است.

آیت الله ایمانی افزود: درد ها را باید شناخت و نسبت به درمان نیز اقدام شایسته و مناسب داشت که این مهم با دقت رسانه ها در انعکاس درست مطالب ممکن است.

وی با بیان اینکه راه اندازی بسیج رسانه فارس نیاز بود تاکید کرد: امروز نیازمندیم بسیج در تمامی عرصه ها حضور داشته باشد و راه اندازی این تشکل در فارس هماهنگی و اتحاد بیشتر را ایجاد می کند.