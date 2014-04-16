به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب سعی دارد آغاز نگارش در ایران را جدا از سایر تمدن‌ها، به خصوص تمدن‌های بین‌النهرین مورد بررسی قرار دهد.

حصاری در مقدمه این اثر آورده است: «کشف برخی مواد فرهنگی جدید در استان تهران، بحث‌های زیادی را پیش آورد که نیاز به تالیف کتابی بر اساس مدارک جدید و به دور از بحث‌های بین‌النهرین مدارانه را ایجاد کرد.»

در این کتاب سعی شده مراحل مختلف نگارش در ایران بر اساس یافته‌های باستان‌شناسی مورد بررسی قرار گیرد. فصل اول کتاب به کلیات این موضوع می‌پردازد.

فصل دوم کتاب به مقوله شهرنشینی و ساخت شهر پرداخته و فصل سوم نیز نگاهی جامع به موضوع نگارش در ایران دارد. در این فصل مراحل مختلف شکل‌گیری نگارش در ایران از پیش نگارش تا آغاز عیلامی مورد بررسی قرار گرفته است.

کتاب «شکل‌گیری و توسعه آغاز نگارش در ایران» در قطع وزیری و 175 صفحه، با شمارگان هزار جلد منتشر شده است.