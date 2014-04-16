نرخ تورم البرز در سال گذشته 2.8 درصد کمتر از متوسط کشوری بود

به گزارش خبرگزاری مهر، یحیی رمضانی با اعلام این خبر افزود: نرخ تورم سال 1392 کشور 32.1 درصد و نرخ تورم البرز با 2.8 درصد اختلاف به 29.3 درصد رسیده است.



وی افزود: نرخ تورم در بخش خوراکیها و آشامیدنیها 39.1 درصد بوده است که نرخ تورم نان و غلات 26.8 درصد، گوشت قرمز و ماکیان 28.2 درصد و روغن 42.5 درصد محاسبه شده است.



مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات و GIS استانداری البرز ادامه داد: در بخش پوشاک و کفش نیز با نرخ تورم 30.5 درصدی و در بخش مسکن و اجاره نیزبا 22.9 درصدی تورم مواجه بوده‎ایم.



وی افزود: البته در مجموع متوسط نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری استان البرز در سال 92 به نسبت متوسط کشوری در مجموعه بخشها میزان کمتری در حدود 2.8 درصد را نشان می‎دهد.