جدول قیمت سکه و ارز در چهارشنبه/ دلار آزاد 3205 تومان شد

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز چهارشنبه در بازار 981 هزارتومان، طرح قدیم 980 هزارتومان، نیم سکه 535 هزارتومان، ربع سکه 317 هزارتومان و گرمی 205 هزار تومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی 100 هزار و 540 تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1300 دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش 3205 تومان، هر یورو را 4415 تومان، هر پوند را 5330 تومان و هر درهم امارات را 872 تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در چهارشنبه

(قیمت ها به تومان)