منیره سهرابی با بیان اهداف برگزاری این دوره‌ها به خبرنگار مهر گفت: جهاد دانشگاهی واحد البرز در نظر دارد با برگزاری این نوع دوره‌های تخصصی، زمینه اشتغال را در سطح استان توسعه دهد.



وی افزود: توسعه دوره‌هاي آموزشي تخصصي مورد نياز جامعه، ارتقاء دانش علمی (تئوری و عملی) و به‌روز کردن اطلاعات فراگیران از جمله مهمترین اهداف آموزش جهاد دانشگاهی واحد البرز است.



سهرابی یادآور شد: دوره‌های تخصصی «تکنسین داروخانه» و «دستیار کنار دندانپزشک» در دو بخش مقدماتی و پیشرفته در این مرکز برگزار می‌شود.



وی با بیان دوره‌های آموزشی این مرکز تصریح کرد: این مرکز در رشته‌های طب سنتی، کاربرد گیاهان دارویی در درمان بیماری‌ها، کاربرد گیاهان دارویی در درمان بیماری‌های سنتی و مدرن، کمک‌های اولیه و فوریت‌های پزشکی نیز فراگیر می‌پذیرد.



مرکز آموزشی تخصصی علوم پزشکی جهاد دانشگاهی روبروی پارک شرافت در ابتدای خیابان بهار شهر کرج واقع است. علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند با شماره تلفن‌های 32228432 و 32215096 تماس بگیرند.