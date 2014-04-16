تردد کامیون و تریلر از ظهر جمعه در محور کرج - چالوس ممنوع است

سرهنگ رضا اکبری با اعلام محدودیتهای ترافیکی در راه های استان البرز به خبرنگار مهر، گفت: بر این اساس از ساعت 14:30 روز جمعه 29 فروردین تا ساعت 24 همان روز عبور وسایل نقلیه از میدان امیرکبیر کرج به سمت مرزن آباد ممنوع است.

وی افزود: همچنین تردد از 15 کیلومتر بالاتر از مرزن آباد به سمت کرج از ساعت 17:30 تا 24 روز جمعه 29 فروردین یکطرفه است.

اکبری با بیان چنانچه حجم ترافیک در محورهای یاد شده در ساعات تعیین شده کم نشود، ساعت محدودیت ترافیکی را افزایش می دهیم، تاکید کرد: تردد انواع تریلر و کامیون و موتورسیکلت طی این مدت در محور کرج - چالوس ممنوع است.